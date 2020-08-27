2025年的大阪萬國博覽會 「細胞狀」LOGO成為熱議焦點

Newsfrom Japan

日本國際博覽會協會（萬博協會）在8月25日，公佈2025年在大阪關西舉辦的萬國博覽會官方Logo。主要的設計圖騰以「紅色細胞」跳躍為主軸，表現「生命的光輝」。使用多達5個「眼睛」，世紀1970年大阪萬國博覽會Logo的櫻花造型後，繼承當時的DNA所擁有的設計。



2025年大阪‧關西萬國博覽會官方Logo（時事）＝左＝與1970年大阪萬博Logo（共同）

這個設計非常獨自，在網路上與社交軟體間也成為話題，許多人紛紛寫上自己的感想。

這個設計是由大阪市浪速區的設計師事務所「TEAM INARI」主持，根據萬國博覽會協會，當初有5894作品應徵，最後有5個作品進到最後關頭，在經過一般大眾的意見徵詢後，由選定委員會做出最後決定。

大阪關西萬國博覽會，以「生命的光輝未來設計」為主題，將於2025年4月13日至10月13日為止在大阪市夢洲地區會場舉辦。

標題圖片：2025年大阪・關西萬國博覽會Logo作品與制作該作品的「TEAM INARI」公司代表Shimada Tamotsu先生（2020年8月25日、大阪市北區）（時事通信社）