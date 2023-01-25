當「一日城主」，享受諸侯的滋味！備受矚目的「城泊」要怎麼玩？

Newsfrom Japan

10月11日起，每日入國人數上限取消，訪日遊客的自由行和無簽證赴日也解禁了。持續兩年多的「鎖國」終於結束。如今，國家和地方政府、旅遊行業都將目光投向了「城泊」。該專案主要目標鎖定在富裕的外國遊客，期待能夠助力提振入境遊，並期盼能帶動地方創生的效應。