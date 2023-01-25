當「一日城主」，享受諸侯的滋味！備受矚目的「城泊」要怎麼玩？
Newsfrom Japan觀光旅遊 財經 歷史
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
以西班牙的「帕拉多飯店（Parador）」為參考
「城泊」，顧名思義，是「在城堡過夜」，你可包場「日本100名城」等著名城堡的天守或箭樓，在裡面住上一夜。日本觀光廳也以公開募集補助金（城泊、寺泊之類對歷史性資源進行有效利用的專案）等方式提供支援。
歐洲有很多「可住宿的城堡」。比如西班牙的國營飯店「帕拉多飯店（Parador）」就是把古堡、宮殿、修道院等文化遺產改建後對外營業。西班牙全國有近100處這類飯店，已成為該國的核心旅遊資源。
日本的城泊便是在參考這些歐洲先例的基礎上，再以提高奢華度和高級感的形式推出的。第一個吃螃蟹的是2017年5月長崎縣平戶市，在平戶城舉行了僅限一宿的免費住宿活動。接著，2019年9月國土交通省東北運輸局邀請聖馬利諾駐日大使Manlio Cadelo夫婦到白石城，在木建築的天守裡體驗了一宿。
「1宿100萬日圓享受當城主的滋味」大洲城
現在將城泊作為創收專案實施的，有大洲城（愛媛縣大洲市）和平戶城（長崎縣平戶市）兩處。
大洲城是在疫情下的2020年7月開始接待住宿，到今年10月為止，已接待住宿遊客11批。據介紹，運營方計畫1年接待30批，運營期間限定在3月至11月期間，在自由行解禁和日圓急速貶值的助推下，目前已收到10多批來自海外遊客的諮詢。
基本費用，1人1宿為55萬日圓。包場最低人數2人（最多6人），因此至少也需要110萬日圓，宣傳口號是「1宿100萬日圓享受當城主的滋味」。除了夜宿天守之外，還安排在旁邊的國家重要文化遺產「高欄櫓」享用晚餐，包場臨近的數寄屋建築「臥龍山莊」（國家重要文化遺產）的和室享用早餐，可謂極盡奢華。
「我們首先定了100萬日圓的費用，就是想要打出一個極具衝擊力的標價，然後再根據價格設計相應的服務和體驗專案。由於疫情原因，目前客人都是日本的富裕階層，也有很多人問我們是不是定價太低了？這麼奢華的套餐內容，會不會虧本？」
說這話的是運營「大洲城Castle Stay」專案的負責人，Value Management的吉田覺。
「這個項目是由吸引世人目光，打響大洲市知名度，立足於傳承大洲文化和城市景觀的城市規劃發展出來的。所以，它不單是一個奢華飯店體驗，我們還想通過吸引遊客到本市的瑰寶大洲城裡過夜體驗，『邀請大家都參與到文化遺產的利用、保護和繼承的工作中來』。我們在工作中很注意傳達這些資訊，希望海外遊客也能事先理解我們的良苦用心。」
「在桃山－江戶時代的美學中徜徉」平戶城
另一方面，繼大洲城之後，2021年4月作為日本首家常設城泊設施開業的，是曾在2017策劃過「一夜限定」城泊的平戶城。
運營公司「狼煙」的鞍掛齊也代表董事介紹說：「2017年的活動招募住宿體驗者的時候，由於英國BBC等海外媒體也進行了報導，所以7500名左右的申請者中有一半以上都是外國人。平戶市從中看到了入境遊的需求前景，於是耗資大概1.2億日圓對懷柔櫓進行了抗震加固改造。本公司租了場地，把懷柔櫓改成了約120㎡的2樓住宿設施。」
位於九州本土西北端的平戶市，北鄰玄界灘，西望東海，是自然資源豐富的城市。這裡被認為是耶穌會傳教士方濟各·沙勿略在長崎最早進行傳教活動的地方，鎖國前作為國際貿易港曾繁榮一時。
可是，2005年合併初期尚有約4萬人口，到現在卻只有2.9萬左右。空心化和少子老齡化在不斷加劇。城泊是盤活地方經濟的象徵，除了懷柔櫓，市政府還對本丸、石牆等進行了大規模改建，希望能夠吸引外國遊客。
住宿限定1天接待2批（各2人）。重視「身為特別城主，品味非日常氛圍的奢華感」，包含使用平戶本地食材烹飪的法式晚餐和日式早餐，1宿的基本費用是67萬1220日圓（雙人）。
內裝基調讓人想起桃山時代後期盛行的造型藝術「琳派」，設計以蝴蝶和櫻花的壁畫為主。還為遊客準備了一些專案可供選擇，例如欣賞國家重要無形文化遺產「平戶神樂」，從福岡機場到平戶約2小時的專車接送服務。
島原城不玩「城泊」，改玩「城堡宿營」
大洲城和平戶城的主要目標群體是富裕階層。對普通人來說，是遙不可及的高嶺之花。
於是，因價格親民且能輕鬆感受「城泊氛圍」而備受好評的島原城（長崎縣島原市）項目便應運而生了。這裡玩的是在本丸常設的拖掛式房車裡過夜的「城堡宿營」。
費用為1宿雙人8800日圓。入住時間是14點到第2天11點。車內有兩張床，配有空調冰箱。還提供戶外用品租借服務。也有房車營地，遊客可在自家車裡過夜。費用是1輛車4000日圓（全天）。
最大的魅力是可以欣賞燈光下的天守，沉浸式體驗宿營氛圍。一般在週六舉行的打著手電筒夜探天守的「島原城夜之陣」也很受歡迎。
福山城和丸龜城也在準備中
繼大洲城、平戶城之後，各地紛紛上馬城泊計畫。
觀光廳計畫在全國推廣城泊，展開了「訪日外國人旅行者周遊促進事業」補助金（上限1000萬日圓）的公募活動，至今為止除了大洲城、平戶城之外，還有福山城（廣島縣福山市）、津山城（岡山縣津山市）、丸龜城（香川縣丸龜市）、中津城（大分縣中津市）、臼杵城（大分縣臼杵市）入選。
作為「福山城400年博覽會」的一環，福山市的方針是從今年10月中旬到明年3月，將試水接待3批遊客體驗城泊，並根據試水專案的結果，研討2023年度以後正式上線城泊項目。丸龜城的準備工作也在推進中，計畫在2024年度開業。
正如常說的「江戶300藩」，江戶時代日本有近300個藩國存在（一說為近500藩）。各個藩國孕育了獨自的歷史和文化，到了現在，日本各地都散佈有城堡和武家宅院等重要文化遺產。
義大利有一種旅遊業務叫做「Albergo Diffuso」。翻譯過來是「分散式飯店」。就是以城堡等地標建築為中心，將周邊的歷史性建築活用作為飯店，助力城市振興。日本的城堡長久以來都只是一味保存，不加利用，但今後急需官民攜手以歐洲為參考，不斷把城堡轉化為旅遊資源。
標題圖片：大洲城城泊的臥室，天守1樓內部。除了配備褥子席地而臥，也有西式床鋪的選項。旁邊裝飾著大洲藩初代藩主加藤貞泰的盔甲複製品（Value Management）