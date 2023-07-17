東京最新觀光設施相繼開業 下次去日本旅遊不可錯過！

東急歌舞伎町塔：燈紅酒綠的花花世界，變身新的娛樂觀光地

歌舞伎町位於客流量世界第一（金氏世界紀錄）的鐵路轉乘站新宿站的東北側，為靖國通、明治通、職安通三條路環繞。

該地區正在將這條海內外廣為人知的「不夜街」打造成「世界級娛樂中心」。其核心部分便是今年4月14日開業的東急歌舞伎町塔。



高聳於商住混雜的樓群中的「東急歌舞伎町塔」。從西武新宿站步行1分鐘，從JR新宿站步行7分鐘即可到達。另有機場公車站，直接可以往來於羽田和成田機場（nippon.com編輯部攝影）

在2014年12月關閉的電影院「新宿MILANO座」舊址上，東急集團建造了這座高225米，地上48層、地下5層的摩天大樓，裡面沒有辦公樓層，高層是兩家酒店（共有635間客房），其下均為休閒娛樂場所，包括電影院、劇院和音樂演出場館。

電影院「109 Premium新宿」位於9樓和10樓，影院內的音響系統是在3月28日辭世的音樂大師阪本龍一指導下完成的。8個放映廳內的700餘個座位均為豪華座椅，還配備了三面環繞銀幕、可以播放35毫米放映機等。

該設施的理念是「讓愛好成為極致享受」。首輪活動是與超人氣動漫作品《新世紀福音戰士》有關的電影節和演出，於4月28日陸續啟動。



「109 Premium新宿」配備有三面環繞銀幕，為觀眾帶來身臨其境的享受（東急提供）

對於外國遊客來說，一提到東京的夜景，往往會聯想到繁華鬧市中閃爍的霓虹燈。在東急歌舞伎町塔的2樓，可以盡情感受這種東京夜氛圍。

這裡的名稱為「新宿歌舞伎廳（Kabuki hall）—歌舞伎町橫丁」，約1000平方公尺的樓層，以展現日本的傳統節日和小巷風情為設計理念。店內用青森睡魔祭、博多祇園山笠祭和金魚燈籠裝飾，還仿建了大阪道頓堀商店街、打靶場，再現昭和時代的日本風情。在這裡，你可以享用日本全國各地的「B級美食」、丼（蓋飯）、麵條、雞肉串、煎餃、日本酒等，傳統菜肴小吃應有盡有。

營業時間為早上6:00至次日淩晨5:00，這在高層綜合大廈中實為少見，是置身於「不夜街」歌舞伎町的一種嘗試。



充滿日式風情的「新宿歌舞伎館—歌舞伎町橫丁」。在舞臺上還會舉辦日本大鼓、花魁遊行、武打亂鬥等傳統表演和人氣動漫聯動活動（濱倉的商店製作所提供）