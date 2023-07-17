東京最新觀光設施相繼開業 下次去日本旅遊不可錯過！
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東急歌舞伎町塔：燈紅酒綠的花花世界，變身新的娛樂觀光地
歌舞伎町位於客流量世界第一（金氏世界紀錄）的鐵路轉乘站新宿站的東北側，為靖國通、明治通、職安通三條路環繞。
該地區正在將這條海內外廣為人知的「不夜街」打造成「世界級娛樂中心」。其核心部分便是今年4月14日開業的東急歌舞伎町塔。
在2014年12月關閉的電影院「新宿MILANO座」舊址上，東急集團建造了這座高225米，地上48層、地下5層的摩天大樓，裡面沒有辦公樓層，高層是兩家酒店（共有635間客房），其下均為休閒娛樂場所，包括電影院、劇院和音樂演出場館。
電影院「109 Premium新宿」位於9樓和10樓，影院內的音響系統是在3月28日辭世的音樂大師阪本龍一指導下完成的。8個放映廳內的700餘個座位均為豪華座椅，還配備了三面環繞銀幕、可以播放35毫米放映機等。
該設施的理念是「讓愛好成為極致享受」。首輪活動是與超人氣動漫作品《新世紀福音戰士》有關的電影節和演出，於4月28日陸續啟動。
對於外國遊客來說，一提到東京的夜景，往往會聯想到繁華鬧市中閃爍的霓虹燈。在東急歌舞伎町塔的2樓，可以盡情感受這種東京夜氛圍。
這裡的名稱為「新宿歌舞伎廳（Kabuki hall）—歌舞伎町橫丁」，約1000平方公尺的樓層，以展現日本的傳統節日和小巷風情為設計理念。店內用青森睡魔祭、博多祇園山笠祭和金魚燈籠裝飾，還仿建了大阪道頓堀商店街、打靶場，再現昭和時代的日本風情。在這裡，你可以享用日本全國各地的「B級美食」、丼（蓋飯）、麵條、雞肉串、煎餃、日本酒等，傳統菜肴小吃應有盡有。
營業時間為早上6:00至次日淩晨5:00，這在高層綜合大廈中實為少見，是置身於「不夜街」歌舞伎町的一種嘗試。
羽田機場花園：與機場相連，日本最大規模的機場酒店內設有溫泉
2010年10月，羽田機場第4條跑道竣工，使航班數量增加成為可能，時隔32年恢復了定期國際航班。憑藉著機場「靠近東京市中心」和「24小時開放」的優勢，「羽田機場花園」大廈於1月31日全面開業，直通國際線專用的第3航廈，為旅客提供與這個世界級交通樞紐相匹配的功能和服務。
這座地上12樓高的綜合商業設施由住友不動產運營。其核心部分是位於2至12樓的機場飯店「Villa Fontaine羽田機場」。該飯店共有1717 間客房，是日本最大規模的機場飯店。12樓配備有溫浴設施（24小時營業），包括可以眺望到富士山和起降飛機的天然溫泉、碳酸泉、漩渦浴等4種室內溫泉和3種岩盤浴。非飯店住宿客人也可以使用。
1樓和2樓設有購物區，共73家店鋪，分為3部分。「日本步行街（Japan Promenade）」上，彙集了代表日本文化和科技的知名品牌；「羽田參道」中，日本各地精品特產專賣店林立；「羽田精品店（Haneda Collection）」內則銷售各類能夠提高旅途舒適度的商品。此外，這裡還設有餐飲區，其中包括230個座位的美食廣場和豐富多樣的餐廳，還有通往東北、甲信越、關東、北陸、東海和近畿地區各城市和觀光景點的全天候運行公車站。
東京Midtown八重洲：陸上門戶東京站
如果說羽田機場是東京的「空中大門」，那麼「陸上門戶」就是JR東京站。3月10日，高240公尺，地上45樓、地下4樓，直通JR東京站的綜合商業設施「東京中城 八重洲」大廈正式開業。這是繼六本木和日比谷之後，日本大型房地產公司三井不動產建設的第三座「東京中城」品牌的大廈。
4月4日，義大利高級珠寶品牌Bulgari打造的東京Bulgari飯店在東京中城八重洲大廈的最高層開業，引發關注。東京中城八重洲大廈的整體理念是「展現日本魅力，孕育世界夢想」。
地下1至3樓的商業區內共有57家店鋪，彙集了引領潮流的日本精品品牌。例如，創立於1688年的京都西陣織老店「細尾」的陳列室「細尾東京（HOSOO TOKYO）」中，展出著200多種使用具有1200年歷史的京都傳統技藝製造的紡織品、配飾、家居用品、傢俱及藝術品等。此外，在日本著名手工玻璃製作廠「津輕Vidro」在這裡開設了國內的第一家分店，店鋪中五顏六色的玻璃杯、酒盅、筷架等青森縣傳統工藝品琳琅滿目，這些工藝品均使用1300度高溫窯燒製的彩色玻璃製作而成。
2樓是兼具休息區功能的公共空間，名為「八重洲Public」，這裡有美食廣場和充滿日本小巷風情的立式酒吧，購買的食品、飲料等可以在該公共區內的任何地方自由享用。
7至38樓為辦公區，是全日本首個配備送貨機器人的辦公樓。使用手機預約機器人並訂購商品後，機器人會帶著商品自動乘坐電梯來送貨。
位於地下2樓的「東京八重洲公交總站」第1期已經開通運營。接下來將逐步整合目前分散在東京站周邊的高速客運公車站，並於2028年建成全日本最大規模的公交樞紐。
「東京中城 八重洲」成為八重洲地區的核心，將帶動該地區從過去乘客來去匆匆的「中轉站」，轉型成為人們吃喝玩樂的「目的地」。
標題圖片：以「水」為設計主題的「東急歌舞伎町塔」， 構思新穎，形似湧向天空的噴泉（東急提供）