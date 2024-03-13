乘坐「愛吃拉麵的小泉同學」列車，體驗山形縣南陽市的「拉麵文化」

「拉麵王國」山形

儘管日本各地的拉麵都各具特色，但山形縣可以說是當之無愧的「拉麵王國」，是「全日本最熱愛拉麵的縣」。

日本總務省每年2月發佈的「家庭收支情況調查」資料顯示，截至2020年，山形市連續8年蟬聯日本「家庭戶均『在外食用拉麵消費額』」第1名。儘管2021年被新潟市超過，但2022年又以1萬3196日圓奪回首位（第2名為新潟市，第3名為福島市）。

再者，2023年10月，由日本拉麵協會等機構組織的第1屆「日本各地拉麵大選」中，代表東北地區參賽的「酒田拉麵」憑藉現場投票和SNS傳播資料奪得冠軍。酒田拉麵的特色是魚貝類湯底加自製麵條，並在麵上盛放薄皮雲吞。

在每10萬人口擁有的拉麵店鋪數量方面，山形縣也以約60家位居日本全國第1。除了酒田拉麵外，還有「冷拉麵」「雞雜拉麵」「米澤拉麵」「辣味噌拉麵」等當地特色拉麵。

為什麼山形人這麼喜歡拉麵呢？一般認為，理由主要有以下幾點：

「山形寒冷的氣候使這裡的人們更喜歡暖胃的食物，加之自古以來山形人就有在家製作手打麵的習俗，因此，很多人在外就餐時願意選擇拉麵。」

「1923年日本關東大地震發生後，來自橫濱的大量避難者將拉麵帶到了山形。」

在山形，大部分蕎麥麵店都賣拉麵，普通人在家裡或者在辦公室等招待來客時也習慣點拉麵外送。這一習慣也是提升拉麵消費量的重要因素。