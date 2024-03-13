乘坐「愛吃拉麵的小泉同學」列車，體驗山形縣南陽市的「拉麵文化」
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「拉麵王國」山形
儘管日本各地的拉麵都各具特色，但山形縣可以說是當之無愧的「拉麵王國」，是「全日本最熱愛拉麵的縣」。
日本總務省每年2月發佈的「家庭收支情況調查」資料顯示，截至2020年，山形市連續8年蟬聯日本「家庭戶均『在外食用拉麵消費額』」第1名。儘管2021年被新潟市超過，但2022年又以1萬3196日圓奪回首位（第2名為新潟市，第3名為福島市）。
再者，2023年10月，由日本拉麵協會等機構組織的第1屆「日本各地拉麵大選」中，代表東北地區參賽的「酒田拉麵」憑藉現場投票和SNS傳播資料奪得冠軍。酒田拉麵的特色是魚貝類湯底加自製麵條，並在麵上盛放薄皮雲吞。
在每10萬人口擁有的拉麵店鋪數量方面，山形縣也以約60家位居日本全國第1。除了酒田拉麵外，還有「冷拉麵」「雞雜拉麵」「米澤拉麵」「辣味噌拉麵」等當地特色拉麵。
為什麼山形人這麼喜歡拉麵呢？一般認為，理由主要有以下幾點：
「山形寒冷的氣候使這裡的人們更喜歡暖胃的食物，加之自古以來山形人就有在家製作手打麵的習俗，因此，很多人在外就餐時願意選擇拉麵。」
「1923年日本關東大地震發生後，來自橫濱的大量避難者將拉麵帶到了山形。」
在山形，大部分蕎麥麵店都賣拉麵，普通人在家裡或者在辦公室等招待來客時也習慣點拉麵外送。這一習慣也是提升拉麵消費量的重要因素。
日本唯一的市政廳「拉麵科」
出於對拉麵的熱愛，山形縣南陽市政廳甚至設立了專門的部門——拉麵科。
南陽市位於山形縣東南部，人口約3萬人，因起源於平安時代（794-1192年）後期的名溫泉「赤湯溫泉」和民間傳說「仙鶴報恩」而聞名。
設立拉麵科的契機是2014年面向市內國中生進行的問卷調查。對於「想向外市、外縣的人傳達南陽市的什麼魅力？」一問，眾多受訪者都給出了「拉麵」這一回答。2015年，南陽市提出「以拉麵為軸心的城市形象建設」作為該市的未來發展戰略；2016年7月，官民合作項目「南陽市政廳拉麵科R&R（拉麵與革命）項目」正式啟動。
基於該項目，南陽市對市內約60家拉麵店逐一進行調研，創建了資料庫和地圖。這些資訊不僅通過南陽市官方網站得到公開，還被製作成冊通過市未來戰略科向大眾發放。
在有「拉麵王國」之稱的山形縣，南陽市的人均拉麵店數量多達縣平均值的三倍左右。然而，在外市、外縣，南陽市「美味拉麵之城」的形象並沒有深入人心。基於這一現狀，南陽市決定以拉麵為核心IP，提升地區活力，拉動旅遊業的發展。
不過，拉麵科並非經市議會批准設立的政府機構，而是由市議會中的有識之士和對外公開招募的成員共同推進的各種專案的總稱。目前，南陽市已將「拉麵科」一詞註冊成商標，並在未來戰略科內設辦事處，展開相關宣傳活動。
與人氣漫畫《愛吃拉麵的小泉同學》聯名
當前，南陽市政廳「拉麵科」正與人氣漫畫《愛吃拉麵的小泉同學》（作者：鳴見Naru）開展聯名合作。這部漫畫正在竹書房發行的漫畫雜誌《漫畫LIFE STORIA》和漫畫網站STORIA Dash上連載。
冷淡寡言，不與人打交道的轉校生——神秘的女高中生小泉同學實際上是每天都在四處尋覓並品嘗美味拉麵的「拉麵通」。她對於拉麵以外的事物都毫無興趣，一門心思在日本全國各地探店。
該漫畫由竹書房「BAMBOO COMICS」發行單行本，截至2023年7月，累計發行量已突破300萬冊，並已被改編成電視劇和動畫。
2019年，南陽市政廳拉麵科與《愛吃拉麵的小泉同學》啟動合作，舉辦了首屆「拉麵集卡活動」。2023年11月1日至2024年1月31日舉辦的第4屆活動，除南陽市內的40家拉麵店外，橫濱市「新橫濱拉麵博物館」也參與其中。活動期間，在參與活動的店鋪享用拉麵的食客均可獲贈一張印有鳴見naru繪製的小泉同學插畫的小卡，各店小卡均為獨創。根據所收集小卡的數量，食客將有機會獲得「集卡3張獎」「W幸運獎」「集卡20店獎」「集齊40店獎」「集齊41店獎」等。
面向外國遊客的「拉麵外送文化」體驗之旅
在日本觀光廳「支持地方為吸引入境遊客、提振消費打造旅遊品牌」項目補貼的支援下，南陽市推出了「愛吃拉麵的小泉同學」主題列車。列車在赤湯站和荒砥站之間運行（全程共17站，約30公里），每日往返3趟左右（運行時刻表見山形鐵道官方Facebook帳號）。
除主題列車外，南陽市在赤湯站、宮內站、熊野大社和南陽市政廳四處地點設了小泉同學等身比例人形立牌，還與「拉麵集卡大會」聯動開展了相關活動。2024年1月31日前搭乘花長井線的乘客均可獲贈「小泉同學原創貼紙」。
南陽市還與旅行社合作，推出了面向境外遊客的旅遊團路線。
2023年12月，來自臺灣、中國、韓國、美國、阿根廷、澳洲、厄瓜多爾等國家和地區的共約30名旅日外國人參加了兩次試遊活動。基於試遊活動的結果，2024年1月10日至2月28日期間，這一條路線實際承接了大約10個旅遊團。
該路線的主要行程包括：從赤湯站搭乘主題列車到達宮內站，從宮內站經參拜步道至熊野大社參拜、祈福，而後享用拉麵外送，最後前往位於參拜步道附近的「東之麓釀酒廠」參觀酒窖、品酒。全程共約4小時，遊客能夠實際體驗《愛吃拉麵的小泉同學》單行本第9卷中所描繪的南陽市「拉麵外送文化」。
若乘坐新幹線，從東京站到赤湯站的直達列車只需兩個半小時。從首都圈其他地區前往南陽市也很便捷。
南陽市未來戰略科前司宏明介紹道：「歡迎廣大訪日遊客使用JR FREE PASS（面向外國遊客的限期不限次通票）等乘坐山形新幹線到赤湯站，然後換乘『愛吃拉麵的小泉同學』主題列車，體驗山形獨特的『拉麵外送待客文化』。」
根據南陽市的消息，2022年「拉麵集卡活動」帶來了良好的經濟漣漪效益，包括外縣參與者的住宿費、交通費等在內，初步計算效益約達1億3800萬日圓。前司宏明充滿期待地表示：「如果在此基礎上增加Inbound的部分，經濟連鎖效益將進一步擴大。我們希望通過實踐證明拉麵足以成為推動地方振興的主要IP。」
標題圖片：「愛吃拉麵的小泉同學」主題列車上畫著身穿山形鐵道員工制服，手持拉麵歡迎乘客的「小泉同學」（南陽市提供）