「2023年鐵路便當 味之戰」獲獎作品揭曉！
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第3次榮獲「鐵路便當大將軍」的秋田縣大館市的「花善」
「鐵路便當 味之戰」評選活動始於2012年，起初參賽的主要是JR東日本公司轄區內（東北、關東、甲信越地區）的鐵路便當。此次是第12次評選，管轄區外也有9個縣的10款便當參選，北到北海道，南至鹿兒島，共計59款便當展開了角逐。網路投票於去年10月1日至11月30日期間實施，投票總數達到1萬1437票。
最高榮譽「鐵路便當大將軍」被授予網路投票綜合評價最高的鐵路便當。這一最終結果，是由網友針對自己購買的鐵路便當，在「味道」「拼盤」「禮簽紙」3項上分4個等級打分，之後在平均值基礎上參考各款便當的得票數計算得出的。
被評為第12代鐵路便當大將軍的「忠犬八公故鄉 大館雞飯」（1350日圓），是為了紀念奧羽本線大館站新車站大樓開業（2023年10月）和八公100歲生日而推出的鐵路便當。它以花善的招牌商品「雞飯」為基礎，搭配了比內地雞和薰製蘿蔔乾等大館地方特色食材。此次是花善繼2015和2016年以來第3次獲得鐵路便當大將軍的榮譽。
獲選綜合評價第2名「鐵路便當副將軍」的是「咖哩調味牛肉飯」（1350日圓）。這是曾被評為第1代「鐵路便當大將軍」的山形縣米澤市新杵屋「牛肉飯」的咖哩味版本。在蒸得鬆軟飽滿的山形縣品牌米「Domannaka」上面鋪上使用秘傳醬料調味的牛肉末和咖哩味的煮肥牛，絕妙的搭配深受好評。
在「味道」方面評價最高，獲得「味覺獎」的是長野縣松本市Iidaya軒的「大糸線之旅」（1350日圓）。由於大糸線沿線的松川村是「日本男性最長壽村」， 這款便當便以健康長壽為主體，使用沿線食材，配菜僅限用天然高湯且不添加人造調味料，並盛裝在竹皮樣式的便當容器裡。
在「拼盤」方面評價最高，獲得「拼盤獎」的是茨城縣水戶市Shimada Foods的「常陸牛 牛肉便當」（1250日圓）。這款便當使用茨城縣常陸牛振興協會認定的黑毛和牛，採用壽喜燒風味的偏甜口味。配菜選用了滷蛋、豆皮凍豆腐卷。
在「禮簽紙」方面評價最高，獲得「禮簽紙獎」的是新潟縣長岡市池田屋的「越後長岡喜作便當」（1280日圓）。這是一款以長岡產越光米為主角的飯粒鬆軟飽滿的傳統便當。配角主要是Kagura南蠻雞肉丸，還有老字號豆腐店的長岡黑油豆皮壽司、1831年開店的老字號泡菜店用味噌醃製的茄子和生薑等。
得票數最多，獲得「最高票數獎」的是東京都JR東日本Cross Station 的「炸雞便當」（900日圓）。這是一款1964年推出的長期暢銷鐵路便當。雞塊和番茄翻的組合，無論大人還是小孩都很喜歡。
在新款鐵路便當中綜合評價最高，獲得「首戰獎」的是群馬縣安中市萩野屋的「賞月釜飯」（1800日圓）。這是憑藉「峠之釜飯」而聲名遠播的萩野屋專門為本次活動推出的便當。在拌有蘑菇的米飯上配以煮蘑菇、煮茄子等秋季食材，中間放一個形似滿月的調味蛋黃，盛裝在益子燒的小陶鍋裡。
其他獲獎作品如下。
地區獎
- 東北北部：青森縣 三咲羽屋「青森奢華便當」（1550日圓）
- 東北南部：福島縣 福豆屋「福島路 大人的秋天午餐」（1100日圓）
- 甲信越：山梨縣 丸政「甲州紅酒漢堡肉便當」（1500日圓）
- 關東北部：栃木縣 松廼家「壬生葫蘆條哇沙米壽司卷」（1000日圓）
- 關東南部：神奈川縣 崎陽軒「紅豆飯便當」（1050日圓）
鐵路便當屋 祭 特別獎
廣島縣 廣島站便當「廣島牡蠣全宴」（1380日圓）、北海道 旭川站立賣商會「松葉蟹海鮮御膳」（1380日圓）
撰文：nippon.com編輯部
標題圖片：獲得第12代「鐵路便當大將軍」的「忠犬八公故鄉 大館雞飯」（左）和獲得「鐵路便當副將軍」的「咖哩調味牛肉飯」（JR東日本提供）
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