自民黨總裁選舉（2025年）：表明參選意願者的簡介

Newsfrom Japan

本文整理了自民黨總裁選舉（2025年10月4日舉行）的各候選人的簡介。

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский