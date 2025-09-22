自民黨總裁選舉（2025年）：表明參選意願者的簡介
本文整理了自民黨總裁選舉（2025年10月4日舉行）的各候選人的簡介。
小泉進次郎
- 現任職位：農林水產大臣
- 出生日期 / 年齡：1981年4月14日 / 44歲
- 出身地：神奈川縣橫須賀市
- 學歷：關東學院大學經濟學系、美國哥倫比亞大學政治學研究所畢業
- 參與國政前的經歷：美國戰略與國際研究中心（CSIS）研究員、眾議員小泉純一郎（父親）的秘書
- 選區 / 當選次數：神奈川第11選區 / 6次
- 派系：無派系
- 主要黨職與入閣經驗：環境大臣、自民黨水產綜合調查會長、自民黨選舉對策委員長、自民黨厚生勞動部會長、自民黨青年局長
- 焦點：曾祖父是前遞信大臣小泉又次郎，祖父是前防衛廳長官小泉純也，父親是前首相小泉純一郎，家族四代皆從政，被稱為「政界王子」。2019年在安倍晉三內閣出任環境大臣，當時以38歲之齡成為戰後最年輕的男性閣僚。上次2024年的自民黨總裁選舉，起初因具有國民人氣而被視為大熱門，但在第一輪投票中名列第3，未能進入決選。妻子是資深主播瀧川克里斯特爾，育有兩名子女。哥哥是藝人小泉孝太郎。他從小學到高中一直在打棒球，是典型的「體育會系」男子。若能出任首相，將與伊藤博文並列，以44歲之齡成為史上最年輕的首相。
茂木敏充
- 現任職位：無
- 出生日期 / 年齡：1955年10月7日 / 69歲
- 出身地：栃木縣足利市
- 學歷：東京大學經濟學系、美國哈佛大學研究所（公共政策）
- 參與國政前的經歷：丸紅、讀賣新聞政治部記者、麥肯錫公司顧問
- 選區 / 當選次數：栃木第5選區 / 11次
- 派系：茂木派（已解散）
- 主要黨職與入閣經驗：金融與行政改革擔當大臣、經濟產業大臣、自民黨政策調查會長、經濟財政政策擔當大臣、外務大臣、自民黨幹事長
- 焦點：被美國總統川普稱為「強硬的談判高手」，實務能力相當高。歷任閣僚與黨務的重要職位，但在2024年9月的總裁選中，9位候選人中僅獲得第6名。在政界是知名的重度菸癮者。喜怒哀樂強烈，也有「瞬間加熱器」的綽號。
林芳正
- 現任職位：內閣官房長官
- 出生日期 / 年齡：1961年1月19日 / 64歲
- 出身地：山口縣
- 學歷：東京大學法學系、哈佛大學甘迺迪政府學院
- 參與國政前的經歷：三井物產、眾議員林義郎（父親）的政策秘書
- 選區 / 當選次數：參議院山口選區 / 5次、眾議院山口第3選區 / 2次
- 派系：岸田派（已解散）
- 主要黨職與入閣經驗：防衛大臣、內閣府特命擔當大臣（經濟財政擔當）、農林水產大臣、文部科學大臣、外務大臣
- 焦點：
- 自伊藤博文首任首相至安倍晉三為止，山口縣已誕生過8位首相，如今被寄望成為「第9人」。在中選舉區制時期，安倍晉三前首相的父親安倍晉太郎與林芳正的父親林義郎在同一選區激烈競爭，但在改為小選舉區制時，義郎轉往比例區，將選區讓給了安倍。林芳正自參議院踏入政界累積實績，為了挑戰首相之位，於2021年轉戰眾議院。安倍逝世後，舊安倍派的一部分人也開始轉向支持林。
- 在參議員任內首次挑戰的2012年9月總裁選中，在5名候選人中墊底。上一次2024年的總裁選則在9名候選人中名列第4，但與第3名的小泉進次郎差距超過一倍。
小林鷹之
- 現任職位：自民黨智慧財產戰略調查會會長、安全保障調查會副會長、經濟安全保障推進本部本部長等
- 出生日期 / 年齡：1974年11月29日 / 50歲
- 出身地：千葉縣八千代市
- 學歷：東京大學法學系、美國哈佛大學甘迺迪政府學院
- 參與國政前的經歷：大藏（財務）省
- 選區 / 當選次數：千葉第2選區 / 5次
- 派系：二階派（已解散）
- 主要黨職與入閣經驗：經濟安全保障擔當大臣
- 焦點：2024年9月的自民黨總裁選中參選，第一輪投票結果在9位候選人中排名第5，獲得41張國會議員票。2021年的總裁選則曾擔任高市早苗的推薦人。綽號是「Kobahawk」。興趣為抬神轎和馬拉松。
高市早苗
- 現任職位：自民黨治安、反恐、網路犯罪對策調查會會長
- 出生日期 / 年齡：1961年3月7日 / 64歲
- 出身地：奈良縣
- 學歷：神戶大學經營學系
- 參與國政前的經歷：松下政經塾
- 選區 / 當選次數：奈良第2選區 / 10次
- 派系：無派系
- 主要黨職與入閣經驗：經濟安全保障擔當大臣、內閣府特命擔當大臣、總務大臣、自民黨政策調查會長
- 焦點：他在2021年的總裁選首次挑戰時，因獲得當時首相安倍晉三的支持，在議員票中超越河野太郎，拿下第2名。2024年上一次的總裁選，在第一輪投票中名列第1，但在決選投票中被首相石破茂逆轉擊敗。安倍逝世後，他以「繼承安倍路線」作為主張。是日本職棒阪神虎隊的狂熱粉絲，學生時代曾是重金屬樂團的鼓手。在困境中會聽B’z的「ALONE」來激勵自己。也是「熱愛拉麵的國會議員之會」成員，並會在社群媒體上分享自己做的拉麵照片。
標題圖片：從左至右為茂木敏充（Kazuki Oishi/Sipa USA via Reuters Connect），小林鷹之（時事），高市早苗（Reuters），林芳正（時事），小泉進次郎（時事）。