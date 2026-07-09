在「動畫《文豪Stray Dogs》十週年紀念展」遇見真實的文學作品：原畫、劇本及舞台小道具同步展出

與文豪同名的特異能力者

《文豪Stray Dogs》（朝霧卡夫卡原作、春河35作畫）是一部正在漫畫雜誌《Young Ace》上連載的特異能力戰鬥類作品。該作於2016年改編為動畫，並於7月開始播出第五季。故事講述被逐出孤兒院的主角青年「中島敦」，在結識了武裝偵探社的「太宰治」與「國木田獨步」等人後，被捲入一連串圍繞著特異能力者的事件之中。



神奈川近代文學館的入口處，可以看到《文豪Stray Dogs》的等身大角色立牌迎接參觀者

所謂的特異能力，是指引發超越常理現象的力量。例如主角「中島」能使用異能力「月下獸」，讓身體化為巨大白虎。這個設定源自於中島敦，描述人類變成老虎的短篇小說《山月記》。

本次展覽特別設立了與登場角色相關的30位文豪展區，現場除了陳列140項珍貴的真實文學資料（其中120項為該文學館館藏）外，同時也設有動畫《文豪Stray Dogs》的相關展區。



中島敦、太宰治等角色的展區

在中島敦展區所展出的《山月記》相關手稿裡，記有：「自尊心總是與這份羞恥心糾纏在一起」。這被認為是後來演變成《山月記》中那句名言，「膽怯的自尊心與傲慢的羞恥心」的關鍵一節。這句話也正好與漫畫及動畫中，因無法肯定自己而痛苦掙扎的主角「中島」的心境相互重疊。展區內同時也展示了中島敦生前收藏的《猛虎圖》（中島春城繪，1935年），讓人在觀展時，能一邊想像漫畫與動畫中栩栩如生的白虎，一邊享受其中。



中島敦生前收藏的《猛虎圖》，中島春城繪，1935年（神奈川近代文學館提供）



中島敦《山月記》的相關手稿（神奈川近代文學館提供）