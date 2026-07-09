在「動畫《文豪Stray Dogs》十週年紀念展」遇見真實的文學作品：原畫、劇本及舞台小道具同步展出
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與文豪同名的特異能力者
《文豪Stray Dogs》（朝霧卡夫卡原作、春河35作畫）是一部正在漫畫雜誌《Young Ace》上連載的特異能力戰鬥類作品。該作於2016年改編為動畫，並於7月開始播出第五季。故事講述被逐出孤兒院的主角青年「中島敦」，在結識了武裝偵探社的「太宰治」與「國木田獨步」等人後，被捲入一連串圍繞著特異能力者的事件之中。
所謂的特異能力，是指引發超越常理現象的力量。例如主角「中島」能使用異能力「月下獸」，讓身體化為巨大白虎。這個設定源自於中島敦，描述人類變成老虎的短篇小說《山月記》。
本次展覽特別設立了與登場角色相關的30位文豪展區，現場除了陳列140項珍貴的真實文學資料（其中120項為該文學館館藏）外，同時也設有動畫《文豪Stray Dogs》的相關展區。
在中島敦展區所展出的《山月記》相關手稿裡，記有：「自尊心總是與這份羞恥心糾纏在一起」。這被認為是後來演變成《山月記》中那句名言，「膽怯的自尊心與傲慢的羞恥心」的關鍵一節。這句話也正好與漫畫及動畫中，因無法肯定自己而痛苦掙扎的主角「中島」的心境相互重疊。展區內同時也展示了中島敦生前收藏的《猛虎圖》（中島春城繪，1935年），讓人在觀展時，能一邊想像漫畫與動畫中栩栩如生的白虎，一邊享受其中。
一窺現實中「文豪」的人生軌跡
在太宰治的資料中，展出了寫有他本人親筆字跡的名片。從他為了撰寫作品而與編輯、出版社往來交涉的過程中，清楚勾勒出這位現實中作家的真實面貌。
夏目漱石的展區，則介紹了原稿用紙的木版。這是當時為了配合報紙連載小說的字數而特別訂製、用於印刷原稿用紙的刻版，訴說著當時的創作光景。
此外，該展覽還設立了國木田獨歩、江戶川亂步、芥川龍之介、中原中也、谷崎潤一郎、與謝野晶子、宮澤賢治、森鷗外、夏目漱石等與作品角色相關的文豪展區，在設計上別具巧思，讓參觀者能在想像中馳騁，感受每位文豪走過的人生軌跡。
延伸至動畫，甚至是舞台劇的作品世界
動畫與舞台劇的相關資料也相當充實。在入口處的大型螢幕上，播放著題為「300秒帶你搞懂《文豪Stray Dogs》」的精華影片；參觀者還能在等身大立牌前拍照留念，一同融入作品的世界觀中。展覽室內則陳列了約90項動畫原畫、配音劇本，以及改編舞台劇時所使用的服裝及道具，讓參觀者沉浸在作品獨特的氛圍之中。
作為展覽會場的神奈川近代文學館，坐落於可俯瞰橫濱港的「港見丘公園」。橫濱正是《文豪Stray Dogs》作為主要舞台的原型地，展覽也同步展示了許多在動畫中登場的風景。
神奈川近代文學館與《文豪Stray Dogs》的淵源由來已久。自2014年的太宰治展揭開序幕後，雙方後續在谷崎潤一郎、與謝野晶子、中島敦等展覽中持續合作。此次的「十週年紀念展」，正是這些長年累積的合作成果進一步發展而成的。
館內附設的「鮨喫茶Sususu」，也推出了與紀念展聯名的期間限定菜單。參觀者可以品嚐各式特色餐點，包含：文豪生前喜愛的味道並讓人感受到作品世界的食材所特製的海鮮丼；以芥川龍之介作品《羅生門》為主題的布丁；以及源自太宰治《人間失格》中出現的電氣白蘭調酒（Highball）。
動畫《文豪Stray Dogs》十週年紀念展～與文豪的華麗邂逅～
- 會場：神奈川近代文學館（橫濱市中區山手町110）
- 期間：2026年6月6日（六）～7月12日（日）※每週一休館
- 時間：上午9:30～下午5:00（最後入館時間為下午4 :30）
- 門票：一般票800日圓／65歲以上、20歲以下及學生400日圓／高中生100日圓／國中生以下免費
- 入場方式：週六、週日採日期時段指定制（一般票請至LAWSON Ticket 購買，其餘票種請至官方網站申請）。平日為現場販售當日券（各時段實施人數管制，可至官方網站預約）
- 交通方式：搭乘港未來線至「元町・中華街站」6號出口步行約10分鐘
- 展覽官方網站：https://www.kanabun.or.jp/exhibition/27729/
※照片：除特別註明提供者外，皆由nippon.com編輯部松本創一拍攝。
標題圖片：動畫《文豪Stray Dogs》十週年紀念展