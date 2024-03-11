在東京享受海鮮和溫泉：「豐洲 千客萬來」綜合設施開業
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與江東區的東京都中央批發市場（豐洲市場）毗鄰的「豐洲 千客萬來」已於 2月1日開業，共有大約70家餐飲店和溫泉洗浴設施入駐其中。
餐飲娛樂大樓「豐洲場外 江戶前市場」是一幢地上3樓和地下1樓的建築。2樓的設計靈感源自江戶時代的繁鬧街市，「豐洲中央大道」聚集了可以品嘗到鰻魚、壽司等江戶前美食的飲食店。在與之並排的「行家小徑」，遊客可以拿著海鮮漢堡或者一小份日式蛋捲等邊走邊吃，也可在吧檯小酌。3樓也有各種美食供遊客享用，包括壽司、拉麵等。
溫泉洗浴大樓「豐洲 萬葉俱樂部」則是一幢地上9樓和地下1樓的建築，可以說是一處大樓中的溫泉鄉。除可俯瞰東京灣的露天浴池外，這裡還有能一覽城市全景的屋頂足浴庭園、岩盤浴房，讓你在此療愈身心，度過一段輕鬆快樂的時光。成人只需3850日圓，即可從上午10點享受到次日淩晨3點。
位於市中心的這處「美食和溫泉主題樂園」，預計年均吸引遊客260萬人次。
採訪、撰文、圖片：nippon.com編輯部