在東京享受海鮮和溫泉：「豐洲 千客萬來」綜合設施開業

Newsfrom Japan

與江東區的東京都中央批發市場（豐洲市場）毗鄰的「豐洲 千客萬來」已於 2月1日開業，共有大約70家餐飲店和溫泉洗浴設施入駐其中。

餐飲娛樂大樓「豐洲場外 江戶前市場」是一幢地上3樓和地下1樓的建築。2樓的設計靈感源自江戶時代的繁鬧街市，「豐洲中央大道」聚集了可以品嘗到鰻魚、壽司等江戶前美食的飲食店。在與之並排的「行家小徑」，遊客可以拿著海鮮漢堡或者一小份日式蛋捲等邊走邊吃，也可在吧檯小酌。3樓也有各種美食供遊客享用，包括壽司、拉麵等。

溫泉洗浴大樓「豐洲 萬葉俱樂部」則是一幢地上9樓和地下1樓的建築，可以說是一處大樓中的溫泉鄉。除可俯瞰東京灣的露天浴池外，這裡還有能一覽城市全景的屋頂足浴庭園、岩盤浴房，讓你在此療愈身心，度過一段輕鬆快樂的時光。成人只需3850日圓，即可從上午10點享受到次日淩晨3點。

位於市中心的這處「美食和溫泉主題樂園」，預計年均吸引遊客260萬人次。



面朝環二大道，1樓設有可供日常用餐的咖啡館和餐廳



以傳統的「爐端燒」燒烤的行家特選海鮮



遊客還能品嘗到江東區當地特色美食，比如多加蛤蜊的「深川可樂餅」等



築地場外市場的人氣日式蛋捲店「丸武」也在這裡開設了分店。另外還有布丁和長崎蛋糕（Castella cake）出售



「行家小徑」狹窄的過道兩旁，出售生鮮品和乾貨的店家以及立飲酒吧鱗次櫛比，讓人聯想起昔日的築地市場



「波奇碗」專營餐廳「Kanaloa」的特色美食——貝比生菜卷海鮮壽司



「築地海鮮 虎杖」的7種海鮮丼。該店還提供「握壽司」和「鰻魚飯三吃」



在地標「時鐘」前的廣場上，有武打表演供遊人欣賞（截至3月底）



在360度一覽城市全景的「萬葉俱樂部」屋頂足浴庭園，臺場的彩虹大橋、HARUMI FLAG東京奧運村以及虎門Hills、東京鐵塔等盡收眼底



露天浴池（男性專用）。一邊浸泡在從箱根、湯河原運來的溫泉水中，一邊欣賞摩天大樓的美景



在69間客房中，8樓的7個套間配備了露天浴池。此外，這裡還提供雅致的日式客房



遊客可以隨意躺在設置有暖爐的岩盤浴房裡。休息室還配備了512張躺椅，其數量之多在日本國內屈指可數，另有1萬本漫畫供遊客無限暢覽

採訪、撰文、圖片：nippon.com編輯部