《城市獵人大原畫展 ～FOREVER, CITY HUNTER!! ～》：40年經久不衰的漫畫，一手稿在上野之森美術館展出！

今年是《城市獵人》誕生40週年，紀念周邊和mook（雜誌書）以及聯名商品接連推出。11月22日起到年末，東京上野公園內的上野之森美術館舉辦《城市獵人大原畫展～FOREVER, CITY HUNTER!! ～》，展出作者北條司的親筆彩色畫稿、粉絲絕不容錯過的名場面手稿等400餘件作品，這是該作品史上最大規模的展覽。

以東京最大的鬧市區新宿為舞臺，《城市獵人》講述了解決地下社會各類糾紛的超級清道夫冴羽獠的故事，它自1985年起在集英社《週刊少年Jump》連載，兩年後改編為電視動畫，廣受人們的喜愛。

沉浸式體驗漫畫中的世界

城市獵人承接業務廣泛，從保鏢、偵探到暗殺，接頭方法就是去新宿站東口的留言板上寫下「XYZ」。用英語字母表最後3個字母當暗號，蘊含著委託人已陷入無法靠常規手段解決問題的困境，心中充滿了「走投無路」絕望。

儘管故事設定冷硬派，但也不失幽默元素。比如，搭檔槙村香會用百噸巨錘敲打懲罰喜歡美女的色狼犽羽獠等，它受到了從孩童到成人的各個年齡段讀者的喜愛。本次展覽還再現了「新宿站留言板」和犽羽獠的惡友海坊主開辦的「貓眼咖啡廳」等經典場景，它們作為拍照打卡點，可以讓粉絲身臨其境地體驗漫畫作品中的世界。



美術館牆面上巨大的「XYZ」留言板



陳列在入口處的槙村香常用的「百噸巨錘」，是第一個拍照打卡點



色彩豐富的立體展示讓人百看不厭



在貓眼咖啡廳，參觀者可以跟犽羽獠和海坊主合影留念



犽羽獠的美貌委託人們也紛紛登場

在海外也圈粉不斷

《城市獵人》不僅在日本國內大受歡迎，香港在1993年還拍攝了由成龍主演的真人電影。電視動畫片上世紀90年代在歐洲播出，特別是在法國，還改用了《Nicky Larson》（將犽羽獠改名為Nicky Larson）的片名，收穫了眾多粉絲；2019年法國主創拍攝的真人電影再度走紅，人氣經久不衰。最新動態則是2024年鈴木亮平主演的日本真人版電影在網飛（Netflix）全球上線，引發了熱烈反響。

漫畫《城市獵人》的正篇雖僅連載6年半，稱不上超長篇作品，但犽羽獠和槙村香不斷拯救「走投無路」的委託人的魅力，歷經40年依舊鮮活。此次展覽還準備有眾多限定版原創周邊，更有望吸引大量國內外狂熱愛好者紛至遝來。



（上）動畫特別版的卷頭海報草圖，（下左）動畫電影《城市獵人 新宿私家偵探》海報用圖（下右）網飛電影海報原始手稿



重現犽羽獠公寓地下射擊場的拍照打卡點



在《城市獵人》的人氣一集《城市灰姑娘》中，變裝後的槙村香和犽羽獠約會。展覽用壁掛表現了她搖擺不定的心緒



與海坊主的「墓地決鬥」專區震撼力十足！



彼此許下永恆的愛情誓言，感人至深的終章也以手稿形式呈現！



（上左）鐵粉必買的手稿複印版，3頁4620日圓；（上右）展會專售的「玻璃後的KISS 雪景球」（7700日圓）；（下）圖目也要記得來一份

《城市獵人大原畫展～FOREVER, CITY HUNTER!! ～》

地點：上野之森美術館（東京都台東區上野公園1-2）

展期：2025年11月22日（星期六）-12月28日（星期日）

開放時間：10：00-17：00（16：30停止入館）

票價：普通票2900日圓，小學／國中生票1100日圓

採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部

標題圖片：上野之森美術館設置了《城市獵人大原畫展》展板，牆面裝飾著巨型留言板