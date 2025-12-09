《城市獵人大原畫展 ～FOREVER, CITY HUNTER!! ～》：40年經久不衰的漫畫，一手稿在上野之森美術館展出！
作品史上規模最大的展覽
以東京最大的鬧市區新宿為舞臺，《城市獵人》講述了解決地下社會各類糾紛的超級清道夫冴羽獠的故事，它自1985年起在集英社《週刊少年Jump》連載，兩年後改編為電視動畫，廣受人們的喜愛。
今年是《城市獵人》誕生40週年，紀念周邊和mook（雜誌書）以及聯名商品接連推出。11月22日起到年末，東京上野公園內的上野之森美術館舉辦《城市獵人大原畫展～FOREVER, CITY HUNTER!! ～》，展出作者北條司的親筆彩色畫稿、粉絲絕不容錯過的名場面手稿等400餘件作品，這是該作品史上最大規模的展覽。
沉浸式體驗漫畫中的世界
城市獵人承接業務廣泛，從保鏢、偵探到暗殺，接頭方法就是去新宿站東口的留言板上寫下「XYZ」。用英語字母表最後3個字母當暗號，蘊含著委託人已陷入無法靠常規手段解決問題的困境，心中充滿了「走投無路」絕望。
儘管故事設定冷硬派，但也不失幽默元素。比如，搭檔槙村香會用百噸巨錘敲打懲罰喜歡美女的色狼犽羽獠等，它受到了從孩童到成人的各個年齡段讀者的喜愛。本次展覽還再現了「新宿站留言板」和犽羽獠的惡友海坊主開辦的「貓眼咖啡廳」等經典場景，它們作為拍照打卡點，可以讓粉絲身臨其境地體驗漫畫作品中的世界。
在海外也圈粉不斷
《城市獵人》不僅在日本國內大受歡迎，香港在1993年還拍攝了由成龍主演的真人電影。電視動畫片上世紀90年代在歐洲播出，特別是在法國，還改用了《Nicky Larson》（將犽羽獠改名為Nicky Larson）的片名，收穫了眾多粉絲；2019年法國主創拍攝的真人電影再度走紅，人氣經久不衰。最新動態則是2024年鈴木亮平主演的日本真人版電影在網飛（Netflix）全球上線，引發了熱烈反響。
漫畫《城市獵人》的正篇雖僅連載6年半，稱不上超長篇作品，但犽羽獠和槙村香不斷拯救「走投無路」的委託人的魅力，歷經40年依舊鮮活。此次展覽還準備有眾多限定版原創周邊，更有望吸引大量國內外狂熱愛好者紛至遝來。
《城市獵人大原畫展～FOREVER, CITY HUNTER!! ～》
- 地點：上野之森美術館（東京都台東區上野公園1-2）
- 展期：2025年11月22日（星期六）-12月28日（星期日）
- 開放時間：10：00-17：00（16：30停止入館）
- 票價：普通票2900日圓，小學／國中生票1100日圓
採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部
標題圖片：上野之森美術館設置了《城市獵人大原畫展》展板，牆面裝飾著巨型留言板