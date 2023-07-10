2023年六月 日本大事記

大事記

Newsfrom Japan

擁有「龍王」頭銜的藤井聰太成為史上最年輕的將棋「名人」和七冠王、小田凱人奪得法國網球公開賽男子輪椅單打冠軍、職業棒球廣島隊原傳奇投手北別府學離世、岐阜市陸上自衛隊射擊場發生槍擊事件、天皇陛下與皇后陛下正式訪問印尼…，請看2023年6月日本要聞回顧。

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擁有「龍王」頭銜的藤井聰太在日本將棋「名人戰」第七輪第5局決勝局中戰勝「名人」渡邊明，以4勝1負戰績成為史上最年輕（20歲10個月）的「名人」。他是自羽生善治九段以來，也是27年來史上第2位七冠王，並刷新了最年輕七冠王的歷史記錄。



在記者會上手舉簽名卡的藤井聰太，他成為日本將棋最年輕的「名人」和七冠王，6月1日，長野縣高山村（時事）

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加入了2024年秋季廢除現行健康保險證、實現個人編號卡（My Number card）與保險證合二為一等內容的《My Number法》修訂案在參議院全體會議上獲得表決通過。

厚生勞動省公佈2022年人口動態統計報告。表示平均每個女性育齡期生育孩子數量的「總和生育率」為1.26，降至與2005年相當的歷史最低水準。

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警視廳以涉嫌違反《暴力行為等處罰法》為由，對前參議員東谷義和（YouTube帳號名「GaaSyy」）實施逮捕。東谷涉嫌在視訊網站上多次脅迫知名人士等。

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圍繞1979年在鹿兒島縣大崎町發現一名男性遺體的「大崎事件」，被判殺人罪等罪名入獄服刑的95歲女性堅稱自己無罪，要求重新審判，在第4次要求重審的上訴審理中，福岡高等法院宮崎分院做出不支持重審的決定。

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數位大臣河野太郎發佈消息稱，在實施將公共福利領取帳戶與個人編號卡綁定的制度後，發現大約有13萬件是用持卡人以外的家庭成員名義的銀行帳戶進行綁定的。

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加藤未唯與Tim Pütz組合首次奪得法國網球公開賽混合雙打冠軍。此前在4日舉行的女子雙打第3回合中，加藤將撿起的球擊還給對方場地一側時，球意外擊中了球童，此舉被視為危險行為，導致其被直接判負。



加藤未唯與Tim Pütz贏得法國公開賽混合雙打冠軍，手舉獎盃，6月8日，巴黎（時事）

九州一對同性伴侶認為不承認同性婚姻的現狀違反了保障「婚姻自由」和「法律之下人人平等」的憲法精神，提起訴訟，要求政府賠償損失，福岡地方法院在判決中認定現狀屬於「違憲狀態」，但駁回了賠償請求。

圍繞2016年發生在長野縣輕井沢町造成包括多名大學生在內的15人死亡的滑雪觀光巴士墜崖事故，長野縣地方法院宣佈判決，判處被控犯有業務上過失致死傷罪的巴士公司社長3年禁錮、負責車輛運行管理的原公司員工4年禁錮。

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允許將正在申請難民身分認定的外國人遣返回其原籍國的修訂版《出入國管理及難民認定法》在參議院全體會議上經多數贊成獲得表決通過。

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17歲日本小將小田凱人在法國網球公開賽男子輪椅單打項目中擊敗世界排名第一的Alfie Hewett（英國），成為四大公開賽史上最年輕的大滿貫選手。



小田凱人奪得法網男子輪椅單打冠軍，一躍成為網球史上最年輕的世界第一，6月10日，巴黎（時事）

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擔任過官房長官和自民黨參議院議員會長的青木幹雄因老衰死離世，享年89歲。他在各大在野黨內也擁有廣泛人脈，被稱為「參院大老」。



青木幹雄（中）出席參議院全體會議，2010年1月20日，國會參議院全體會議會場（時事）

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岸田文雄首相在記者會上表示將從2024年10月起廢除領取兒童津貼的收入限制，並且將發放對象年齡延長至高中階段。

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岐阜市陸上自衛隊射擊場發生槍擊事件，一名18歲自衛隊預備隊員用自動步槍掃射，導致3人死傷。該男子因涉嫌殺人未遂而被當場逮捕。嫌疑人今年4月入隊，事發時正在進行實彈射擊訓練。



發生槍擊事件的陸上自衛隊日野基本射擊場，6月14日，岐阜市（時事）

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岸田文雄首相表示並不打算在本屆國會會期內解散眾議院。由於此前立憲民主黨曾表示將提交內閣不信任決議案，所以首相的判斷一直備受關注。

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旨在確保防衛費成長部分相應財政收入來源的《財源確保法》、針對性少數群體的《LGBT理解增進法》在參議院全體會議上經多數贊成獲得表決通過。

據悉，在日本最先使用指叉球投法，被譽為「指叉球之神」，曾助力職業棒球中日龍隊首次奪得聯盟冠軍和日本系列賽冠軍的杉下茂已於12日因肺炎在東京某醫院離世，享年97歲。



中日龍隊名譽OB會長杉下茂在職業棒球中日龍隊對戰廣島東洋鯉魚隊的開球儀式上投球，2016年3月29日，名古屋巨蛋球場（時事）

職業棒球廣島東洋鯉魚隊原傳奇投手，累計贏得過213場勝利的棒球評論員北別府學在廣島市某醫院離世，享年65歲。他擁有被稱作「精密機械」般的控球能力，曾連續兩年幫助廣島隊奪得日本第一。



廣島隊投手北別府學在與巨人隊的開幕戰中上陣，1994年4月9日，東京巨蛋球場（時事）

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天皇陛下與皇后陛下以國賓身分出訪印尼，開啟至23日結束的7天訪問之旅。這是天皇陛下即位後首次出國進行友好訪問。



天皇陛下與皇后陛下乘坐佐科總統駕駛的觀光小車，從茂物總統府前往植物園。右邊為總統夫人伊莉亞娜，6月19日上午，印尼茂物（記者團代表攝影，時事）

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圍繞身障人士在舊《優生保護法》下被強制實施節育手術的「強制節育」問題，眾參兩院厚生勞動委員長向兩院議長提交報告書。受害實情與政府部門的參與行為再次得到證實。

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例行國會結束150天會期後閉幕。

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2019年時任首相的安倍晉三在札幌市發表街頭演說時，兩名市民因大聲喊叫而被員警驅離，後來兩人以「言論自由受到侵害」為由，要求北海道政府賠償損失。札幌高等法院在上訴審理判決中，要求政府向其中一名原告給予賠償，駁回了另一名原告的訴求。

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悼念太平洋戰爭沖繩戰役死難者的「慰靈日」，政府在位於沖繩縣糸滿市的縣和平祈念公園舉行追悼儀式。列席儀式的岸田文雄首相表示，將從國家戰略的高度實現「強大的沖繩經濟」。

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美國職業棒球大聯盟洛杉磯天使隊選手大谷翔平在與洛基隊之戰中擊出本賽季第25個本壘打，這也是他在日美兩國比賽中累計第200個本壘打。

世界拳擊協會（WBA）超蠅量級拳王爭奪戰中，該級別排名全球第6的井岡一翔以3-0的一致判定方式戰勝前世界拳王Joshua Franco（美國）。這是已奪得4個級別世界冠軍的井岡累計獲得的第6個拳王頭銜。



在WBA超蠅量級拳王爭奪戰中獲勝後，井岡一翔（中）高舉冠軍腰帶，6月24日，東京大田區綜合體育館（時事）

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東京電力公司宣佈，福島第一核電廠核處理水排海設備已經完工。

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警視廳認定，歌舞伎演員市川猿之助幫助母親自殺，以涉嫌協助自殺為由對其實施了逮捕。猿之助5月18日被發現在自家倒地不起後被緊急送醫，同住的其父、歌舞伎演員市川段四郎及其母也被發現倒在地上，後經確認均已死亡。警方懷疑猿之助讓父母服用了安眠藥。

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財務省發佈消息稱，計畫於2024年7月發行10000日圓、5000日圓、1000日圓新紙鈔。新紙鈔的設計圖案，10000萬日圓為被稱作「日本資本主義之父」的澀澤榮一的肖像，5000日圓為致力於提升女性地位的津田梅子的肖像，1000日圓為開發出破傷風治療方法的北裡柴三郎的肖像。



新紙鈔的正面（樣板）。採用了最先進的全新防偽技術，將紙鈔傾斜後能看到立體動態肖像圖案，6月28日，東京都北區國立印刷局東京工廠（時事）

據悉，2022年度中央稅收達到71兆日圓以上，首次突破70兆日圓，連續3年刷新歷史記錄。疫情平息後的業績復甦使得法人稅收成長，物價上漲又帶來了消費稅收的成長。

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日本經濟團體聯合會公佈的大型企業2023年夏季獎金的協議達成金額為95萬6027日圓，同比增加3.91%。這是有可比資料的1981年以來的歷史第3高水準。

標題圖片：成為最年輕的「名人」和七冠王后的第2天早上，藤井聰太在作為賽場的「藤井莊」大門前配合媒體攝影，6月2日，長野縣高山村（時事）