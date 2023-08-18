2023年七月 日本大事記

大事記

Newsfrom Japan

國際原子能機構（IAEA）向日本提交福島第一核電廠核處理水排海評估報告、前首相安倍晉三遇害一週年、九州北部遭遇暴雨、小田凱人首次奪得溫布頓網球錦標賽輪椅男單冠軍、患有先天性疑難病的作家市川沙央獲得芥川獎、二手車銷售企業BIG MOTOR曝出虛報索取保險金問題、日本所有都道府縣均出現人口減少、日本銀行將靈活運用長期利率操作…，請看2023年7月日本要聞回顧。

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6月發佈的日銀短觀顯示，製造業大企業信心指數（DI）自2021年9月後，即7個季度以來首次出現改善。

國稅廳公佈作為繼承稅和贈與稅計算基準的2023年「路線價」。全國平均值較上一年增加1.5%，連續兩年出現上升。

美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊球員大谷翔平第3次榮膺月度MVP，創日本球員之最。他在6月打出了15記本壘打。

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圍繞福島第一核電廠核處理水排海計畫，國際原子能機構（IAEA）公佈了評估報告並提交首相岸田文雄，稱排海行為「符合國際安全標準」。

文部科學省就生成式AI發佈指導方針，稱「從限定性的使用起步較為合適」。

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在圍繞東京奧運圍標事件的首次法庭公判中，被控違反《禁止壟斷法》的原大會組委會副主席對起訴內容供認不諱。

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前首相安倍晉三在奈良市街頭發表助選演說時遭槍擊身亡事件發生一週年。有關方面在東京增上寺舉行了一週年祭法事。



參加已故前首相安倍晉三一週年祭的人們，7月8日，東京增上寺（路透）

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針對在搶劫殺人案件中被判死刑後確定啟動重審的袴田嚴，靜岡地方檢察廳在重審公判中正式表明將繼續舉證，以證明其有罪。

九州北部出現線狀降水帶，普降暴雨。福岡、大分、佐賀3縣均有人員死亡或失蹤。



暴雨後發生泥石流，自衛隊員在被沖毀的房屋附近展開搜索，7月11日下午，佐賀縣唐津市（時事）

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最高法院裁定經濟產業省限制該省跨性別職員使用女洗手間的做法「違法」，判決該職員勝訴。

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北韓發射了射程可覆蓋美國全境的洲際彈道飛彈（ICBM）。該飛彈最後墜入日本專屬經濟區（EEZ）外側海域。

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歐盟（EU）宣佈將全面撤銷東京電力福島第一核電廠事故後對日本產農林水產品和食品的進口限制。

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小田急線隨機砍人事件被告男子被判處19年有期徒刑。

宮﨑駿導演電影新作《蒼鷺與少年》上映。



宮﨑駿導演時隔10年再次推出的新作《蒼鷺與少年》電影海報（時事）

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小田凱人首次在溫布頓網球錦標賽輪椅男單項目中奪得冠軍。這是他繼法網公開賽後，第2次在四大網球賽事中奪冠。



小田凱人奪得輪椅男單冠軍後欣喜不已，16日，英國溫布頓（時事）

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造成36人死亡的「京都動畫（京阿尼）」縱火殺人案四週年，有關方面舉行了追悼儀式。

藤井聰太七冠王擊敗佐佐木大地七段，達成「棋聖戰」四連霸戰績。

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市川沙央的《駝背》獲得芥川獎。市川患有先天性疑難病，需借助人工呼吸器和電動輪椅生活，其獲獎作品的主角也是一位重度身障女性。垣根涼介和永井沙耶子的作品獲得直木獎。



市川沙央在獲得芥川獎後舉行記者會，19日下午，東京都（時事）

因在推行個人號碼制度過程中發生個資洩露問題，政府下屬個資保護委員會對數位廳實施了現場勘查。

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女足世界盃開幕。

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6月的消費者物價指數同比上漲3.3%。兩個月來首次出現上漲幅度擴大現象。

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日本政府對製造先進半導體所需的23個品類的半導體設備加強出口管制。此舉是對美國加強對中國限制的回應。

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創作了《人性的證明》等暢銷小說的知名作家森村誠一（90歲）離世。



森村誠一出席連續劇《人性的證明》製作記者會，2004年6月15日，東京臺場（時事）

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二手車銷售巨頭BIG MOTOR公司虛報索取保險金問題曝光，社長兼重宏行宣佈引咎辭職。他否認公司曾有組織地參與其中，表示自己此前也「不知道」存在該違規問題。



二手車銷售巨頭BIG MOTOR社長兼重宏行（左2）等人員就虛報索取保險金問題舉行記者會，25日，東京都港區（時事）

總務省公佈的資料顯示，截至2023年1月1日，日本人總人口為1億2242萬人，較上一年減少了80萬人以上，並且首次出現了所有都道府縣人口減少的現象。

井上尚彌在職業拳擊超雛量級拳王爭霸賽第8回合中，TKO技術性擊倒WBC、WBO兩大拳擊組織統一拳王、美國選手富爾頓，贏得4個級別的世界拳王頭銜。



井上尚彌（右）成為WBC、WBO超雛量級新拳王，受到祝福，7月25日，東京有明體育館（時事）

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日產汽車與法國雷諾簽訂了在本年度內將出資比例調整為互持15%股份的協議。調整資本關係後，日產將不再隸屬於雷諾。

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日本銀行決定靈活運用作為超寬鬆貨幣政策一環的「長短利率操作」，並在事實上將長期利率的上限從現行的0.5%左右上調至1.0%，試圖緩解此前長期利率一直被壓制在低位所出現的扭曲問題。

標題圖片：日本首相岸田文雄（左2）會見國際原子能機構（IAEA）秘書長Rafael Grossi（左1），7月4日，首相官邸（時事）