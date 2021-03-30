菅義偉首相4月8日訪美 台灣海峽將是討論重點

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菅義偉首相訪美相關行程、預計調整在4月8日─10日。8日從日本出發、9日與拜登總統進行元首高峰會。圖為與前首相安倍晉三前會面後，回答記者團質問的菅義偉首相（右）。29日、於首相官邸攝影。（2021年 時事通信社）

［東京 29日 路透］ - 菅義偉首相訪美相關行程、預計調整在4月8日─10日。8日從日本出發、9日與拜登總統進行元首高峰會。10日離開華盛頓後，預計於日本時間11日歸國。預計主要議題聚焦在台灣海峽及日中關係、氣候變遷問題、供應鏈、與新型冠狀病毒對應等問題。

多數的政府相關人士已經證實該消息。

先前日美澳印4國在13日召開電視元首高峰會後上，已經就新型冠狀病毒及、重要的新興技術、氣候變遷等三個分類等，各項作業都要有各司其職的部會作業。日美元首高峰會也會就這些議題做出近一步討論。美國受到中國勢力的崛起、在半導體及電池、稀土等安全保障上重要的部品、部材等供應鏈的確保上相當重視，預計將就此跟日本討論。

首相先前就表示，希望跟拜登總統「就日美同盟更進一步強化下，希望坦率地討論日中關係、氣候變遷、新型冠狀病毒等事情」（18日）、「希望就北韓在彈道飛彈上的問題好好討論」（25日）等做出上述論述。

(竹本能文※)