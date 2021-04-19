大阪府單日1220確診新高 將商討嚴格措施不排除要求停業

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4月19日、大阪府知事吉村洋文表示，「防止疫情蔓延等重點措施」在實施過了2週後，醫療提供體制仍然是極為嚴峻的狀況，這個時候應該要是思考跟國家要求緊急事態宣言的時刻。圖為在大阪府的新型冠狀病毒對策本部會議後，接受採訪的吉村知事，14日攝影（2021年 時事通信）

［東京 19日 路透］ - 大阪府知事吉村洋文在19日表示，「防止疫情蔓延等重點措施」在實施過了2週後，醫療提供體制仍然是極為嚴峻的狀況，這個時候應該要是思考跟國家要求緊急事態宣言的時刻。預計明天就會政治決定。吉村知事表示，將要求包括主題樂園及大規模商業設施等暫時停業等「集中強力有效對策」，防止人流活動是相當必要的措施。

大阪府在，18日的新型冠狀病毒確診者數為1220人，再度更新過去最多紀錄。吉村知事表示「感染態勢仍是相當嚴峻的情況。醫療提供體制也是相當艱辛，是很危急的狀況」。

有關宣言期間長短，將看人流是否能有效抑制等強力措施是否能實施，有意見認為不應以長期間來計算而是以集中方式實施較好，正式實施期間將聽取專家的意見後再做出進一步判斷。

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