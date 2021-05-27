阿斯利康公司疫苗血栓 德國研究腺病毒恐是主因

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德國研究者們在26日，針對英國阿斯利康（AZ）與美國嬌生（J＆J）的新型冠狀病毒病毒疫苗施打後，一部份人士出現深刻血栓症等案例，認為應該是感冒病毒的一種腺病毒內含在疫苗成分載體中，成為其惡化原因可能性，並已經公布其研究論文。5月5日於吉隆坡攝影（2021年 路透/LIM HUEY TENG）

［26日 路透］ - 德國研究者們在26日，針對英國阿斯利康（AZ）與美國嬌生（J＆J）的新型冠狀病毒病毒疫苗施打後，一部份人士出現深刻血栓症等案例，認為應該是感冒病毒的一種腺病毒內含在疫苗成分載體中，成為其惡化原因可能性，並已經公布其研究論文。

論文由位於法蘭克福市內的法蘭克福大學研究學者，將實驗結果為基準執筆。不過尚未接受任何專家學者評論。

病毒載體是新型冠狀病毒疫苗成分其中之一，疫苗成分中運送細胞核物質會對冠狀病毒的蛋白質發出生成指令，誘導其發生免疫反應。

研究者們認為，使用腺病毒作為載體的冠狀病毒疫苗，發出指令時可能一部分被身體所誤判，結果造成實際上施打該疫苗時的一部份人，在生成蛋白質時引發血栓症的可能性就相當高。

另一方面，發出相關指令的疫苗成分非細胞核，而是使用往細胞質運送的RNA（mRNA）技術的冠狀病毒疫苗就是「安全製品」。採用該技術的，有包括美國輝瑞與德國BioNTech共同開發的疫苗及美國莫德納的疫苗等。

J＆J公司透過電子郵件表示，該公司一直致力於醫學界專家學者及世界保健機關等一起合作，對造成血栓症的研究與分析上持續提供支援，這回的研究數據在拿到後，會再進一步跟大家做出說明。

阿斯利康（AZ）公司則目前對此不願發表任何意見。

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