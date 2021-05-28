自民黨議員提案 日本有望給台灣阿斯利康疫苗

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5月28日 日本自民黨在上午，召開外交部會會議討論台灣情勢，就英國阿斯利康（AZ）製造，目前由日本確保數量的新型冠狀病毒疫苗，將給予一部份給台灣當局。照片為5月20日，台北市內醫療機關攝影（2021年 路透/Ann Wang）

［東京 28日 路透］ - 日本自民黨在上午，召開外交部會會議討論台灣情勢，就英國阿斯利康（AZ）製造，目前由日本確保數量的新型冠狀病毒疫苗，將給予一部份給台灣當局。自民黨内在經過正常手續後，將對政府提案。

先前成功封鎖邊境，堵住新型冠狀病毒的台灣，近來確診者急速擴大。人口約2300萬人的台灣，目前疫苗施打率僅為1％程度左右。

身為部會長的參議院議員佐藤正久，在會談結束後對記者團表示，「阿斯利康（AZ）公司（疫苗）能快點的話希望早點提供給台灣」。「當日本口罩不夠時，台灣用兩台大飛機載滿口罩過來。我們在困難的時候應該相互支援，希望能夠早點給台灣的大家提供疫苗」。

產經新聞與毎日新聞在28日，皆報導政府討論將阿斯利康（AZ）製造的疫苗給予一部份給台灣。

佐藤部會長表示「我們正努力建議中。如果是事實的話非常好」。

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