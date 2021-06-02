德國官方表示 會在給予台灣BNT疫苗上切實支援

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6月2日、台灣駐在的德國外交官高層，相當於大使的王子陶（Thomas Prinz）在2日表示，在新型冠狀病毒疫苗供給上，德國政府在台灣與德國BioNTech公司的協議上將會給予支援。照片為德國馬爾堡的公司總部，於2月攝影（2021年 路透／Fabian Bimmer）

［台北 2日 路透］ - 台灣駐在的德國外交官高層，相當於大使的王子陶（Thomas Prinz）在2日表示，在新型冠狀病毒疫苗供給上，德國政府在台灣與德國BioNTech公司的協議上將會給予支援。

台灣先前抗議，因為中國的妨礙下讓BioNTech疫苗購買契約在今年初最後無法順利簽定。中國官方則是對此否定。中國則稱上海復星醫藥擁有大中華圏的BioNTech販售契約，要透過該公司申請提供，但台灣則想跟原廠直接購買。

王子陶在臉書投稿強調「德國政府、特別是奧特邁爾經濟部長，對台灣跟BioNTech間的持續對話調整付出很大努力」。最終簽約的還是要兩方當事者態度。

台灣衛生福利部長陳時中（厚生大臣）上週曾對此表示，BioNTech的疫苗供給原先已經要完成，雙方都要發表聲明，但BioNTech公司對於聲明中的「國」要求刪除，最後沒能完成簽約。

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