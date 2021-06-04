日本援助疫苗到台 蔡英文感謝並悼念六四天安門

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6月4日、台灣總統蔡英文總統再度闡述1989年6月發生在中國天安門廣場要求民主化卻以武力鎮壓施威遊行的舉動，表示台灣人絕不會忘記，將會持續貫徹民主主義信念。照片為去年在台灣首都台北昨年8月攝影的資料照（2021年 路透／Ann Wang）

［台北 4日 路透］ - 台灣總統蔡英文總統在4日，再度闡述1989年6月發生在中國天安門廣場要求民主化卻以武力鎮壓施威遊行的舉動，表示台灣人絕不會忘記，將會持續貫徹民主主義信念。

6月4日也是天安門事件發生滿32年。

該總統也在臉書上表示「我們也不會忘記，32年前的這一天，在天安門廣場上犧牲的年輕人，以及過去年復一年，總是透過燭光悼念六四的香港朋友。我相信所有以自由民主為傲的台灣人，永遠不會忘記歷史上的這一天，更會緊緊堅守著信念，不因風雨而動搖。」

此外，對於這一天日本政府所寄贈的124萬劑新型冠狀病毒疫苗抵達一事表示：「我們感謝從同樣堅持自由民主價值的夥伴手中，得到了及時的援助，讓民主的台灣對民主更有信心。」。

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