中國提案台灣市民可赴當地施打疫苗　增加其國家影響力？

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［北京 11日 路透］ - 中國國務院的台灣事務辦公室在11日表示，台灣市民可以在中國本土接受新型冠狀病毒的疫苗施打。但是條件是要接受並嚴守中國本土的感染預防對策。

根據該辦公室發言人表示，在5月31日時間點已經有約6萬2000台灣市民接受中國本土疫苗施打。

中國雖然對台灣再三表示願意給予自製疫苗，但是台灣對中國製疫苗的安全性表達擔憂，目前沒有發出任何使用許可。

中國台灣事務辦公室發表聲明，該國製造的2種中國製疫苗都受到世界衛生組織（WHO）的緊急使用許可，超過90國以上使用跟承認，安全性與有効性受到認可。

他們對台灣政府表示「中國本土疫苗送到台灣上受到人為原因阻礙，希望能夠儘快除去，希望多數的台灣市民都能夠接種安全性効果高的中國本土疫苗」。

台灣人口目前2350萬人中，至少接受1次疫苗施打的僅有3％。

只是、中國的提案目前很難被台灣市民考量。根據位在台北的國立政治大學上個月進行的民意調查，幾乎所有的人都不願接受中國製的疫苗施打。

台灣相關治安當局人士跟路透表示，這次的國台辦行為，也是要影響台灣民意的動作，應該是中國擴大影響力宣傳行為的一環。

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