日美輪流聯手供台疫苗 美國75萬份援助將快到

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美國國務院高官在17日、對於美國日前承諾援助台灣的75萬劑新型冠狀病毒疫苗，也表示「會在很近的將來」送達、明確指出正在跟台灣當局一起攜手協力。照片為3月19攝影影（2021年 路透/Dado Ruvic）

［華盛頓 17日 路透］ - 美國國務院高官在17日、對於美國日前承諾援助台灣的75萬劑新型冠狀病毒疫苗，也表示「會在很近的將來」送達、明確指出正在跟台灣當局一起攜手協力。

美國國務院美國國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz，中國・蒙古・台灣担当）在參議院的外委會亞太小組聽證會上指出，雖然還沒有具體的時程表，但「會在很快地時間內對台灣進行疫苗出貨」。中國先前曾說「對於那些想要跟台灣在外交上進行進一步承認的國家，是利用疫苗供給來相當地積極的操弄槓桿，想要玩弄外交關係」。

共和黨重鎮政治家參議院議員羅姆尼、先前也表示美國要跟台灣一起攜手面對來自中國的假情報認知戰，應該要儘快供給台灣先前已經訂購的最多200萬劑疫苗。

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