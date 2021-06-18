鴻海郭台銘 將由台灣政府授權跟中國企業交涉疫苗申請許可

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6月18日、台灣鴻海精密工業創業者郭台銘，在18日跟台灣政府表示，要跟德國BioTech公司調度新型冠狀病毒疫苗，解決該公司目前的疫苗荒，願意跟中國代理企業交渉，希望台灣政府認可，而台灣政府也稍早同意。照片為台灣首都台北市內於2019年5月攝影（2021年 路透／Tyrone Siu）

［台北 １８日 路透］ - 台灣鴻海精密工業創業者郭台銘，在18日跟台灣政府表示，要跟德國BioTech公司調度新型冠狀病毒疫苗，解決該公司目前的疫苗荒，願意跟中國代理企業交渉，希望台灣政府認可，而台灣政府也稍早同意。

台灣政府表示，因為受到來自中國方面的壓力，原先預計從BioTech公司購入疫苗，在今年初要簽約時受到中方阻礙。

中國則對此予以否定。並強調是上海復星醫藥已經先取得BioTech公司在大中華圏的代理資格，台灣只要通過該公司即可自由地溝通想要的數量。

然而，台灣政府對在中國分裝的疫苗不完全信任，希望只跟BioTech公司簽約並由原廠出貨。只是，如果BioTech公司可以保有販售給台灣的疫苗數量，郭台銘又可以調到這些或的話，台灣政府會樂見其成並簽約。

郭台銘也在致給蔡英文總統的公開書信中列舉自身的提案。

台灣行政院（内閣）發言人羅秉成​在18日表示，郭台銘與台灣積體電路製造（​TSMC）等兩公司，台灣政府認可兩公司授權其代理新型冠狀疫苗疫苗的相關交涉作業。

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