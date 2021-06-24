美國CDC警告 施打 莫德納與輝瑞疫苗或與年輕人心臟疾病有關聯

Newsfrom Japan



美國疾病管制中心（CDC）的疫苗安全性相關作業部門在23日表示，許多年輕人常常見到的心臟疾病，在施打美國輝瑞及美國莫德納開發的新型冠狀病毒疫苗後或許有高度可能性會誘發。圖為賓州接受疫苗施打的年輕人。3月攝影（2021年 路透／Hannah Beier）

［23日 路透］ - 美國疾病管制中心（CDC）的疫苗安全性相關作業部門在23日表示，許多年輕人常常見到的心臟疾病，在施打美國輝瑞及美國莫德納開發的新型冠狀病毒疫苗後或許有高度可能性會誘發。

只不過，疫苗施打的好處，還是比其危險性還要多出非常多。

包括心膜炎等心臓疾病症狀，通常在施打兩次疫苗後的一週內，特別是男性會比較常見。CDC目前確認的心臓疾病患者入院人數中未滿30歳的有309人。當中以已經有295人出院。發病後症狀都是輕症且回復良好。

美國衛生及公共服務部及醫師等專家學者發表共同聲明，疫苗的安全効果還是很好，強調心臓疾病的副作用「極為少數」。

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html