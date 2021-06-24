蘋果日報停刊 台灣政府遺憾稱港媒受到「政治壓迫」

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6月24日 香港民主派報紙「蘋果日報」在24日正式停刊，台灣在24日表示香港媒體遭受「政治打壓」，譴責香港言論與報導自由正式告終。照片是準備運送往報紙鋪的最後的早報。6月24日、於香港攝影（2021年 路透/Lam Yik）

［台北 24日 路透］ - 香港民主派報紙「蘋果日報」在24日正式停刊，台灣在24日表示香港媒體遭受「政治打壓」，譴責香港言論與報導自由正式告終。

負責台灣對中國政策管轄的大陸委員會表示，藉著國家安全維持法（國安法）對香港媒體實施「政治打壓」的事實「感到非常遺憾，並予以嚴正譴責」。

「這個不幸的事件不僅敲響了香港新聞、出版、言論自由的喪鐘，同時也讓國際社會見識到極權專制的中共政權，為打擊異己，無所不用其極的鎮壓手段。」。

此外官方也強調「人類追求自由民主等普世價值不會被歷史終結，但歷史將永遠記載當權者打壓自由的醜陋面目」。

台灣，因為中國在香港導入國安法後持續批判，並持續支援從香港移居的人士，造成跟中國間的關係因為香港有了新的緊張局勢。

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