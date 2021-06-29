英國牛津大學調查＝AZ與輝瑞疫苗混打效果佳

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根據英國牛津大學調查，使用英國阿斯利康（AZ）製的新型冠狀病毒疫苗施打4週後，再度施打美國輝瑞製疫苗，防疫效果將會比第二次使用同樣阿斯利康製的場合還要高免疫力。照片為2月18日攝影（2021年 路透/Henry Nicholls）

［倫敦 28日 路透］ - 根據英國牛津大學調查，使用英國阿斯利康（AZ）製的新型冠狀病毒疫苗施打4週後，再度施打美國輝瑞製疫苗，防疫效果將會比第二次使用同樣阿斯利康製的場合還要高免疫力。

該項研究，針對4週內間隔中分別使用輝瑞製與阿斯利康製疫苗施打的830人進行調查。確認哪一種組合下新型冠狀病毒尖型蛋白質會有更高水準的抗體產生，發現第一次用阿斯利康製、第二次用輝瑞製施打的場合下，最會產生最好的T細胞反應。

阿斯利康製疫苗在施打後也有發生血栓症的報告，一部份的歐洲國家在第二次施打時則採用其他疫苗，這次的研究結果也證實未來有可能會採用這樣的施打策略。

參加該調查的牛津大學教授Matthew Snape則說，施打策略可能會進行一定程度地彈性調整，但是要改變現今的施打策略，現在的調查規模還是太小了些。

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