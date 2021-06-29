日本防衛副大臣直言 面對台灣防衛「應該要睜大眼自覺」

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6月28日、日本防衛副大臣中山泰秀，在對於中國與俄國一起聯手增加威脅同時，呼籲中國對台灣的壓力要「睜大眼睛」，台灣作為民主主義國家，有必要保護其存在。照片為在美國首都華盛頓2015年2月攝影（2021年 路透/Joshua Roberts）

［華盛頓 28日 路透］ - 日本防衛副大臣中山泰秀在28日，對於中國與俄國一起聯手增加威脅同時，呼籲中國對台灣的壓力要「睜大眼睛」，台灣作為民主主義國家，有必要保護其存在。

在美國智庫哈德遜研究所的演講上，他表示日本及美國等多個國家在1970年代以後，都是遵從「一個中國政策」，但這是否是正確判斷？他表示「這不知道」。他認為民主主義國家一定要彼此間互相幫忙，「我們身為民主主義國家有必要守護台灣」。

此外，在「台灣有事」的情形下，駐留在沖繩的美軍也一定會受到影響。宇宙及導彈技術、網路駭客領域、核武及通常戰力等中國的威脅都在擴張中，他強調「我們一定要睜大眼睛保持自覺」。

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