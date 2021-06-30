美國莫德納疫苗 年底前含台灣在內東南亞份量已配滿

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6月29日、負責美國莫德納新型冠狀病毒疫苗的東南亞地區流通業務的新加坡ZUELLIG PHARMA公司表示，該地域在年底前的受注額度已經屆額滿。照片是3月時在拿坡里攝影（2021年 路透／Ciro De Luca）

［新加坡 29日 路透］ - 負責美國莫德納新型冠狀病毒疫苗的東南亞地區流通業務的新加坡ZUELLIG PHARMA公司在29日表示，該地域在年底前的受注額度已經屆額滿。

ZUELLIG PHARMA目前負責東南亞、香港、澳門、台灣等莫德納疫苗的流通、承認申請、購入契約等業務。

該公司首席執行長（CEO）John Graham跟路透表示「現在我們經手的多數是2022年的份量了。莫德納疫苗今年的供給額度已經幾乎沒了」。

該公司還在跟新加坡、菲律賓、泰國、台灣的莫德納疫苗供給契約持續交涉中，也有可能包含已經供給完畢的國家與地域。

根據John Graham說法、已經有國家在購買2022─23年追加施打用的疫苗份量。「為了確保供給有很多競爭」，認為這個趨勢會愈來愈廣。

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