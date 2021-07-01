日本預計7月發行疫苗接種證明書＝加藤官房長官

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7月1日 日本官房長官加藤勝信在上午的記者會中明確表示，有關新型冠狀病毒疫苗的施打証明書發行時期「預定會在7月下旬」。照片是6月25日、於東京攝影（2021年 Rodrigo Reyes Marin/Pool via REUTERS）

［東京 1日 路透］ - 日本官房長官加藤勝信在1日上午的記者會中明確表示，有關新型冠狀病毒疫苗的施打証明書發行時期「預定會在7月下旬」。東京都等首都圏內的新型冠狀病毒感染擴大中，則表示「感染再度擴大下如果出現醫療逼迫的徵兆，我們會強化對策之餘也會機動性應對」，面對確診擴大抑止，將「跟東京都一起合作，徹底應對」。

對於中國海警船持續在尖閣群島海域周邊侵入海域一事「相當遺憾。我們絕不能容忍」，「要是有領海侵入，會透過外交手段嚴重抗議」。此外他也持續強調安定的日中關係是相當重要的。

最近公布的2020年度税収「會高過過去最高的60.4兆日圓」。對於經濟現狀，他以日本銀行短期經濟觀測調查為例表示「全體來說都有出現持續改善跡象」。

另一方面，今後會持續規畫的經濟對策相關方面「調整腳步及今後的經濟，國民的生活狀況再來做進一步判斷」。

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