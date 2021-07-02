美國嬌生公司宣布 疫苗對Delta變種有「強力有效免疫」

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7月1日 美國醫藥品・日用品大公司嬌生（J＆J）表示，該公司所開發的單次施打型新型冠狀病毒疫苗，對源自印度確認的「Delta變種」等高感染變種病毒有強而有效的持續免疫反應。照片文2月9日攝影（2021年 路透/Dado Ruvic）

［1日 路透］ - 美國醫藥品・日用品大公司嬌生（J＆J）在7月1日表示，該公司所開發的單次施打型新型冠狀病毒疫苗，對源自印度確認的「Delta變種」等高感染變種病毒有強而有效的持續免疫反應。

根據數據研判，這免疫反應持續性至少也會持續8個月。此外，疫苗的保護力也有85％，對於重症入院及死亡有一定的防護效果。。

嬌生醫藥品事業研究開發責任者Mathai Mammen​表示：「目前為止8個月的研究數據中，嬌生新型冠病毒疫苗有強力的中和抗體生成反應，該反應也不太會衰弱，或許在經過一定時間後也會有持續改善的效果」。

該公司的疫苗不單是對Delta變種，對源自南非的「Beta變種」也有更高的中和抗體反應。

嬌生在進行同行評審前，就已經將數據預印本公開在論文網站「bioRxiv」上。

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