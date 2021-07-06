輝瑞BNT保護力逐漸遞減中？ 但對重症化仍有效

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以色列衛生部在5日發表報告書、美國輝瑞與德國BioTech製造的新型冠狀病毒疫苗，目前隨著病毒變種，預防効果出現低下的狀況。照片為1月4日攝影（2021年 路透/Amir Cohen）

［耶路薩冷 5日 路透］ - 以色列衛生部在5日發表報告書、美國輝瑞與德國BioTech製造的新型冠狀病毒疫苗，目前隨著病毒變種，預防効果出現低下的狀況。但是，對於重症惡化的預防依然是有其效果。

根據報告書，包含無症状在內的冠狀病毒感染，目前預防効果在6月6日時間點約64％、入院及重症化預防的効果仍有93％。

根據5月發表的報告書中，輝瑞製疫苗在施打2次後的感染、入院、重症化等預防効果上都超過95％。

身為新型冠狀病毒疫苗施打先行國的以色列，人口930萬人中至少已經約有60％以上的人打過第一次疫苗。該國在今年1月的單日新確診者一度超過1萬人，到了6月已經減少到個位數。

然而，以色列國内幾乎所有的社交距離維持及義務戴口罩等規定雖然撤銷，但首先在印度檢查出的高感染力新型冠狀病毒「Delta變種」又逐漸開始入侵，確診者數在緩慢增加中，4日的確診者數已經來到343人。

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