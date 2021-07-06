麻生太郎「台灣有事」稱假設　不明說何為「存立危機事態」

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7月6日 日本副首相兼財務大臣麻生太郎在6日上午的閣議後記者會，對於2020年度一般會計決算對於超出稅收假設推算方面表示「對整體景氣來說不是壞的方向」。照片為G20財務大臣・中央銀行總裁電視會議後出席記者會的麻生大臣。4月7日於東京攝影（2021年 時事通信）

［東京 6日 路透］ - 日本副首相兼財務大臣麻生太郎在6日表示，未來「台灣有事」發生的場合下日本的應對，是有很多想定的場合，另一方面對於何為行使集團自衛權的要件，何為「存立危機事態」等，麻生本人則是沒有明說。

根據日本國内媒體報導，兼任副首相的麻生太郎在5日晚上於都内演講時表示，當中國侵犯台灣的場合，被認定為存立危機事態事態下將會實施集團自衛權。麻生太郎針對此發言，在6日早上的閣議後記者會面對質問時表示「（日本政府）一定會針對各種狀況進行假設」。但是，「到底是何種事態能被稱為存立危機，這也不能太明說」。

麻生太郎認為，日本會持續注視台灣海峽情勢，但也會希望當事者之間能用和平方式解決。

日本官房長官加藤勝信在6日上午的記者會面對麻生太郎發言疑問也表示，「我不太知道詳細情況因此不方便評論」、對於台灣有事下的存立危機事態標準等，他也說「不能一概而論」。「發生任何事態時個別具體的狀況，政府會依據各種狀況跟綜合判斷」。

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