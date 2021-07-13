中國國藥與科興加入COVAX陣營＝參與疫苗調度

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支援發展中國家疫苗普及與支援的國際組織「GAVI全球疫苗免疫聯盟」在12日表示、有關疫苗公平分配的國際配額「COVAX」部分，正式與中國科興控股生物技術和中國醫藥集團等簽署事前協議，將提供最大5億5000萬劑的新型冠狀病毒疫苗供調配。照片為3月15日攝影（2021年 路透/Feisal Omar）

［日內瓦 12日 路透］ - 支援發展中國家疫苗普及與支援的國際組織「GAVI全球疫苗免疫聯盟」在12日表示、有關疫苗公平分配的國際配額「COVAX」部分，正式與中國科興控股生物技術和中國醫藥集團等簽署事前協議，將提供最大5億5000萬劑的新型冠狀病毒疫苗供調配。

內文中也說明，國藥集團將提供最多1億7000萬劑，科興集團提供最多3億8000萬劑。2022年中前將會完成調度。不過將會提供給哪個國家目前並不知曉。

包括泰國及印尼等一部份國家已經為了要提高免疫効果，讓第一次施打科興集團疫苗的，在第二次施打時可以選擇別的疫苗。「GAVI全球疫苗免疫聯盟」也對該批疫苗的有效性抱持懷疑，不過不願發表任何意見。

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