MLB大聯盟＝大谷全壘打大賽競争首戦惜敗　再延長仍「太疲勞」

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MLB在12日、於科羅拉多州丹佛的庫爾斯球場舉辦全壘打大賽，洛杉磯天使隊的大谷翔平球員在第一回合落敗（2021年 路透/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports）

［12日 路透］ - 美國職棒大聯盟（MLB）在12日、在全明星賽舉辦前按照慣例於科羅拉多州丹佛的庫爾斯球場舉辦全壘打大賽，首個以日本人身分出賽的洛杉磯天使隊球員大谷翔平，在第一回再延長的最後還是可惜落敗。

大谷與華盛頓國民隊外野手索托（Juan Soto）對戰下、以22─22的同分成績進入延長賽，但還是在兩邊都拿到28轟下無法分出勝負。

之後，在3次揮擊限制的再度延長賽中，最後大谷以28─31落敗。

大谷在電視的訪問中表示，決鬥再延長下苦笑表示「太累了」。只是，在觀眾的大歡聲中舉行的全壘打大賽也表示「能夠享受氣氛真是太棒了」。

最後在決勝中由紐約大都會隊的阿隆索（Peter Alonso）以23─22擊敗巴爾的摩金鶯隊曼西尼（Trey Mancini），連續去年氣勢拿下優勝。

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