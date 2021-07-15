疫苗供貨緊缺 泰國考慮限制代工AZ疫苗出口

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7月14日、泰國的國家疫苗機構（NVI）長官那孔（Nakorn Premsri）提及，在泰國國内代工製造的阿斯利康（AZ）新型冠狀病毒疫苗，將探討是否給予出口限制。3月14日攝影（2021年 路透/Dado Ruvic）

［曼谷 14日 路透］ - 泰國的國家疫苗機構（NVI）長官那孔（Nakorn Premsri）在14日提及，在泰國國内代工製造的阿斯利康（AZ）新型冠狀病毒疫苗，將探討是否給予出口限制。對於其他亞洲各國的供給鏈勢必產生影響。

根據該長官說明，在決定出口限制前，泰國衛生部會先向國内確保足夠的疫苗供給，跟阿斯利康公司進行完善協議。

泰國原先承諾6月起在國内實施阿斯利康疫苗的製造，供給台灣及東南亞各國・地域的出口作業。

阿斯利康在當初，是授權給當地合作夥伴Siam Bioscience生技公司製造，當中的3分之1量將供給給泰國國內。

原先6月時有達到600萬劑給泰國國內供給的數字。在7月以後預計一個月會供給1000萬劑，現在為止都還沒有達到預估的生產量。

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