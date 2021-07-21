譚德塞訪東京 期盼大家能走出疫情辦好比賽

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世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞在20日投稿推特，對東京奧運精神喊話，並說全員一體都做好自己的本分，一定可以打倒新型冠狀病毒。5月時有官方代表攝影。（2021年 路透）

［蘇黎世 20日 路透］ - 世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞在20日投稿推特，對東京奧運精神喊話，並說全員一體都做好自己的本分，一定可以打倒新型冠狀病毒。

譚德塞說「能夠在日本跟國際奧會大家的發表演講真的是很開心」，也說「簡單的表述、然而、我也想緊急喊話一下。我們一定要打擊新型冠狀病毒。只是，全員一定要做好自己的本分」。

「東京2020奧運是我們希望與団結的根本，實現疫苗公平性，讓感染擴大畫上休止符」。

國際奧會會長巴赫先前表示，譚德塞會在21日訪問東京，跟國際奧會委員們進行演説。

WHO，在對於奧運舉辦期間中的公共衛生對策方面，給了日本組織委員會與國際奧會不少建議。

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