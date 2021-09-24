日官方肯定蔡英文言論＝稱台灣協議上可加入TPP

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日本官房長官加藤勝信在24日的閣僚會議後舉辦記者會，對於台灣加入跨太平洋夥伴全面進展協定（TPP）一事表示，台灣是擁有共同基本價值，相當緊密的經濟關係極為重要的夥伴，對於未來加盟一事表示「歡迎之意」。資料照片、2020年9月攝影（2021年 路透／Kim Kyung-Hoon）

［東京 ２４日 路透］ - 日本官房長官加藤勝信在24日的閣僚會議後舉辦記者會，對於台灣加入跨太平洋夥伴全面進展協定（TPP）一事表示，台灣是擁有共同基本價值，相當緊密的經濟關係極為重要的夥伴，對於未來加盟一事表示「歡迎之意」。

加藤官房長官並重申，對於台灣是否完全滿足TPP加入的條件，包括必要的市場接觸及規制等高規範，需要再進一步釐清。另一方面，對於台灣總統蔡英文表示已經表示有完全準備好各項規制的決心表示「我們對此持肯定態度」。

對於台灣申請加盟TPP一事，中國也表達強硬拒絕姿態。加藤官房長官則說，根據TPP的協定，新加入的對象不止國家也有獨立關稅區域等，對於台灣的加盟稱「在協定上是可能的」。但對此，他也稱「日本對台灣的基本立場在1972年的日中共同聲明中有說明。對此聲明上，日台關係會維持一貫地非政府間實務關係來處理」。

（杉山健太郎 編輯：山川薫）

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