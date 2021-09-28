北韓疑射導彈日本繃緊神經＝官方持續進行相關應對
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［東京 28日 路透］ - 日本官房長官加藤勝信在28日的閣僚會議後的記者會上表示，北韓在當天，確實從北韓内陸往東發射發射一發「相當可能是彈道飛彈的物體」。未來將根據情報收集・分析的結果下，判斷如何對北韓做出進一步應對。也正在就日本航空飛機及船舶等是否受損做出進一步確認。
針對韓國大法院（最高法院）就三菱重工業<7011.T>過去對前女子勤勞挺身隊員們的強制賠償判決，韓國的大田地方法院在27日，要求被扣押的同公司商標權與特許權等做出進一步賣出命令。加藤官房長官表示「對此感到極度遺憾」，已經在27日晚與28日白天兩度就韓國方面強烈要求立刻有適當地回應。
加藤官房長官說明，一連串的司法判決已經是「明確違反國際法違反」。對日本企業實際造成侵害，並要求現金等行為，將會造成日韓關係進一步惡化，並跟韓國官方要求一定要避免這樣的情況。
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