日本新設人權問題首相補佐官＝預計由前防衛大臣中谷元出任

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日本官房副長官磯崎仁彥在8日上午的例行記者會上表示，岸田文雄首相就新設官僚人權問題擔當首相補佐官一職，目前屬意由前防衛大臣中谷元出任，目前正在做進一步調整當中。照片為與岸田文雄首相會見後、接受記者團提問時回答的自民黨前防衛大臣中谷元。11月8日、於東京攝影（2021年 時事通信）

［東京 8日 路透］ - 日本官房副長官磯崎仁彥在8日上午的例行記者會上表示，岸田文雄首相就新設官僚人權問題擔當首相補佐官一職，目前屬意由前防衛大臣中谷元出任，目前正在做進一步調整當中。

中國共産黨從8日起召開第19期中央委員會第6回總會（6中全會），包括黨的歷史總括「歷史決議」等將通過審議，磯崎對於他國的政黨活動表示不便評論，但稱「中國内政上的動作都在持續注視中」。

政府在應對新型冠狀病毒感染第6波對策上，目前有報導稱將對無症状患者的PCR檢查與抗原檢查實施免費檢查的相關報導，磯崎仁彥表示，相關政策以10月15日公布的防疫對策為骨幹，「首先是要擴大免費預約的檢查數，創造出簡易、誰都可以利用的檢查環境，建構出對於今後傳染力若達到2倍的場合也可以立刻應對的保健・醫療提供體制，將會在未來提供具體方針與全體樣貌」。

至於全體樣貌將會何時出現，他則稱「11月上半將會有初步樣貌，正在調整中」。

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