彭帥告發不倫後人間蒸發＝大坂直美發文表示關注

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制霸女子網球四大賽的球員大坂直美，對於與中國共產黨高級幹部，前副首相張高麗（75）發生不倫戀，勇於告發後卻失蹤的女雙前世界排名第一彭帥（35）直言，對她的下落感到相當擔憂。照片為今年7月在東京攝影（2021年 路透）

［16日 路透］ - 制霸女子網球四大賽的球員大坂直美，對於與中國共產黨高級幹部，前副首相張高麗（75）發生不倫戀，勇於告發後卻失蹤的女雙前世界排名第一彭帥（35）直言，對她的下落感到相當擔憂。

彭帥日前在中國社群交流網站微博披露，過去曾被張高麗強制要求發生性行為，並要求在同意上持續維持不倫關係。不過該投稿文件在約30分後就被刪除，投稿當時的截圖早已在網路上廣為流傳，造成相當大的話題。

在那次貼文後，彭帥就行蹤不明，外界對她的擔憂就愈來愈高。統攬女子網球巡迴賽事的WTA當局就要求中國政府對此擔心進行調查，統攬男子網球巡迴賽事的ATP當局也跟WTA一樣要求調查，並支持WTA。

在這樣的狀況中，大坂直美也稱「最近，網球界的朋友受到性暴力虐待，在告發後她也沒了消息。對於抑制言論這事是絕不能允許的。我希望彭帥跟她家人都能平安無事。我對現在的狀況則是相當震驚」。

WTA主席Steve Simon在14日對紐約時報表示，沒有人跟彭帥有直接對話機會，但是中國網球協會則是稱沒有「身體上的威脅」，也是在安全的狀態，該協會並保證所言是事實。

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