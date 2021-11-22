油價高漲用油緊缺＝日本與美協調釋放備蓄用油

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日本政府受到國際原油價格不斷上昇下，為了抑制，決定正式檢討是否在未來釋出國家儲備石油。照片為進入波方國家石油天然氣儲備基地的大型貨櫃船。2013年8月、於愛媛縣今治市攝影（2021年 時事通信）

［東京 22日 路透］ - 日本政府受到國際原油價格不斷上昇下，為了抑制，決定正式檢討是否在未來釋出國家儲備石油。美國等國也在檢討是否釋出下，預計將對市場產生一定影響。對原委相當熟知的多位政府相關人士對此證實。根據當中的一人闡述，政府有可能在法律上釋出可用的儲油量。

美國除了雖然石油輸出國組織（OPEC）與俄國等非加盟國所組織的「OPEC Plus」等，要求增產，不過OPEC Plus在4日的閣僚級會見中沒有做出增產決定。受此影響，美國拜登政府陸續對日本、中國、韓國、印度等，要求考慮是否一起釋出儲備石油。

岸田文雄首相在20日，在造訪愛媛縣松山市時就說：「日美及相關國家等在協調為前提下，法律上該如何做出對應等，今後將會進一步檢討」。

政府相關人士的其中1人對路透社的採訪表示，受到美國方面的委託，「我們會持續檢討做出相關的對應」。

根據法律上規定，石油的國家儲備通常是該國日輸入量的90天分量以上容量。根據資源能源廳所述，在9月底的時間點的單日消費量可供國內145天分使用。儲備釋出通常是限於石油供給不足及地震等國内災害時等問題，在面對價格上昇的對應政策時，通常不會假設到釋出石油，但根據其他相關人士所透露，日本政府將會視法律允許的範圍内檢討石油可能的釋出量。

官房長官松野博一再22日上午的例行記者會中，被問及石油儲備釋出一事回答：「此事目前八字都沒一撇」。

石油公司過去都被賦予民間儲備義務，先前曾在波灣戰爭及三一一大地震時實際釋出過，不過涉及國家儲備的石油釋出還是首次。民間儲備石油在9月底的時間點時尚有90天分，這同樣比法律限定的70天以上還要高。

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