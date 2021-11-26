美國議員團訪日韓後訪台、蔡英文稱「美台關係數十年來最建設性」

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美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席馬克・高野率領的訪問團在26日來台與台灣蔡英文總統會談，並稱讚台灣是世界上的「善意力量」，並說蔡總統領導下美台關係進入過去數十年最建設性的時刻。照片為2018年3月攝影（2021年 路透／Tyrone Siu）

［台北 26日 路透］ - 美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席馬克・高野率領的訪問團在26日來台與台灣蔡英文總統會談，並稱讚台灣是世界上的「善意力量」，並說蔡總統領導下美台關係進入過去數十年最建設性的時刻。

眾議員議員5人先前訪問日本與韓國，從25日晚上的2天時間訪問台灣。這也是美國議員團一個月內兩度訪台。

高野表示，為了讓同盟國與夥伴們更知道彼此在自由安全的印度太平洋上的共同責任，因此這幾天前來該地域訪問。「（蔡總統）我想稱讚她的領導力。在她的政權下，我們之間的羈絆來到過去數十年來最有前瞻性與建設性的時刻」。

在此之上高野更強調「在我們加深關係當中，對於台灣我們的信賴關係堅若磐石不可撼動。台灣是民主主義的成功故事，也是相當值得信頼的夥伴，是世界上向善的力量」。

蔡總統對訪台議員團表示，「我們對於各位關注的地域情勢，一同守護自由與民主主義的共通價值觀，為了確保地域的和平與穩定，台灣會與美國持續強化合作」。

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