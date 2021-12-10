支持台灣參與WHO觀察員＝岸田文雄稱台「不應空白」

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日本首相岸田文雄在9日的參議院代表質詢中，針對台灣是否能以觀察員身份參加世界衛生組織（WHO）總會等，表示將與相關國家持續努力。照片為12月6日，於國會内攝影（2021年 路透/Issei Kato）

［東京 9日 路透］ - 日本首相岸田文雄在9日的參議院代表質詢中，面對自民黨議員有村治子提問，針對台灣是否能以觀察員身份參加世界衛生組織（WHO）總會等，表示將與相關國家持續努力。

首相指稱「日本在國際衛生的課題對應上，一向主張不希望發生地理上的空白發生，日本對於台灣參加WHO大會觀察員表示一貫支持」。並說明「特別是這次的新型冠狀病毒，對於世界影響甚大傳染病，台灣用自由 透明、迅速的型態、對防疫對策採取時效的措施，是對地區拿出成果外，也讓世界各國都廣泛共有經驗，至為重要」。

外務大臣林芳正也重申七大工業國（G7）在今年5月召開的外務開發大臣會議上，強調當時各國已經表明立場，稱台灣參與WTO大會是相當有意義的事。

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