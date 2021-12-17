岸田首相年底暫不訪美＝相關人士稱朝1月國會開議前調整

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日本政府就首相岸田文雄訪美一事表示，年底前因為美國方面許多行程調整不及，已經調整到明年1月的通常國會開議前，希望能趕緊實現會面。照片為11月19日、於首相官邸攝影（2021年 時事通信）

［東京 17日 路透］ - 日本政府就首相岸田文雄訪美一事表示，年底前因為美國方面許多行程調整不及，已經調整到明年1月的通常國會開議前，希望能趕緊實現會面。多位政府・執政黨相關人士在17日已經對此證實。

岸田首相在就任以後，早先就已經就訪美會見拜登總統一事進行模索。曾經一度於12月6日臨時國會開議前要準備訪美，但因為美國也因大型年度預算審核案等黨內對立下相當忙碌，最後因美國方面的行程而有所延後。

預計下週的臨時國會閉會後，美國也進入聖誕假期，之後日本也將迎來年底年初的跨年休假期，就事實上，年底前訪美已經不可能。正月假期後，1月17日前後的可能性較高，相關人士稱「通常國會開議前的期間訪美是目前在考量的」（相關人士）。

美國方面也有其考量，有可能會延期到2月以後，但是岸田首相先前在衆議院選舉後於11月召開的英國格拉斯哥《聯合國氣候變遷綱要公約》 第26次締約國會議（COP26）時出席之際，就已經有跟拜登總統當面直接對談。「百忙中也出席COP26會議，美國方面也對此高度評價，訪美延期對外交上沒有影響」（其他相關人士）等日本方面的正面聲音也有出現。

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