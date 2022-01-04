原油期貨小幅波動、OPEC Plus會議預計規模仍持續減少

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4日受到原油期貨小幅波動。根據相關人士透露，由石油輸出國組織（OPEC）加盟國與俄國等非加盟國等所組成的「OPEC Plus」在4日所召開的會議上，預計將會持續在2月時決議的協調減產，縮小規模。照片で2010年6月在墨爾本攝影（2022年 路透／Mick Tsikas）

［墨爾本 4日 路透］ - 4日受到原油期貨小幅波動。根據相關人士透露，由石油輸出國組織（OPEC）加盟國與俄國等非加盟國等所組成的「OPEC Plus」在4日所召開的會議上，預計將會持續在2月時決議的協調減產，縮小規模。

路透在2日取得的第1 聯合技術委員會（JTC）報告中，OPEC Plus認為新型冠狀病毒Omicron變種對石油市場的影響是輕微而且是一時的。應該為增產等開闢更多蹊徑。

0239GMT時間（日本時間上午11點39分），布蘭特原油期貨漲了0.01美元，來到1桶＝78.99美元。美國WTI期貨則是跌了0.02美元，來到76.06美元。

兩邊都在3日時上升了1％以上。

RBC Capital Markets分析師認為，依據現在的價格估計，加上美國拜登政權的供給擴大壓力，疫情下是否有新的移動限制等都尚未明朗，OPEC Plus變更方針的可能性仍是較低。報告也稱「Omicron變種的確診者主要地區雖然在持續增加，但是目前還看不到廣大範圍的都市封鎖限制危機，目前的擔憂應該是可以化解的」。

只是、受到烏克蘭局勢下歐美跟俄國的緊張關係持續高漲，燃料供給受到打撃，伊朗核子協議的主要國之間的進展下，如果對伊朗的石油制裁可以解除，OPEC Plus也不能不變更其既有方針。「這兩個事件可能會讓價格出現急速下滑，OPEC需要有迅速的對應機制，以防出現任何的變數」。

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