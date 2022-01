Newsfrom Japan



U.S. Marines and sailors with III Marine Expeditionary Force receive COVID-19 vaccines on Camp Foster, Okinawa, Japan, December 29, 2020. Picture taken December 29, 2020. U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Natalie Greenwood/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

[東京 5日 路透] - 根據時事通信等國内媒體報導,沖繩縣在5日,發表暫定的新型冠狀病毒單日確診者暫定為600人左右。

