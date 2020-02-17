新型肺炎感染者，日本國內超過400人ーー 厚生勞動省：新增東京5人，愛知1人

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針對新型冠狀病毒感染擴大的問題，日本厚生勞動省於16日公布新增確診案例，包括東京都5人，愛知縣1人。此外，郵輪「鑽石公主號」又有70名遊客確診，合計日本國內確診人數達414人。

東京都方面表示，5名新增確診案例中有1名30多歲男性與1名60多歲男性，2人都與已確診感染冠狀病毒的計程車司機有過密切接觸，並參加了1月18日於遊覽船舉辦的新年會。5宗案例都非重症。

任職大田區「牧田綜合醫院」的60多歲男性醫師亦確診感染，他也參加了遊覽船新年會，且曾與已確診感染的同醫院女性護理師等多人在院外用餐。今後政府會針對該醫師與護理師的密切接觸者進行追蹤，包含住院患者在內。

剩餘2名分別是居住在東京都內的30多歲男性，以及居住在埼玉縣擔任包租車司機的60多歲男性，2人症狀發作2週以內皆未曾入境中國。30多歲男性曾和已確診的40多歲男性因工作因素參加同一場培訓，而60多歲男性的傳染途徑依舊不明。

愛知縣方面表示，新增確診案例為居住在該縣尾張地區的60多歲男性。此前一對居住在名古屋市，曾到過美國夏威夷的60多歲夫妻已確診感染，尾張地區的男性為該妻子的友人。男性因發燒至38度而於15日至縣內醫療機關就醫，16日在愛知縣衛生研究所進行基因檢測，確認感染，目前於就醫之醫療機關住院，症狀為輕症。

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