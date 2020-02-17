日本新型肺炎進入「境內感染初期階段」―― 加藤厚生勞動大臣：17日將公告就醫標準

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針對新型冠狀病毒引發的肺炎問題，日本加藤勝信厚生勞動大臣於16日夜晚召開記者會表示，已在同日傍晚的專家會議首次會談中達成共識，日本目前處於「境內感染初期階段」。

加藤厚生勞動大臣表示，專家見解為「已出現多宗可能無法確認傳染途徑的案例，必須設想患者數量增加的情形，並立刻採取必要措施。」

另一方面，加藤厚生勞動大臣也宣布17日將公布就醫標準，方便擔心自身感染的人判斷是否應至各地保健所窗口進行諮詢，或至醫療機關就醫。加藤表示，由於「必須要斟酌會議裡所提出的廣泛意見」，而無法在16日公布標準。

厚生勞動省指出，將在17日公布就醫標準，針對疲倦、發燒、呼吸困難等新型肺炎症狀，宣布該症狀持續多久便必須進行諮詢或就醫。特別是針對容易演變成重症的老齡人口與本身具有糖尿病等疾病的患者，在就醫標準內將會呼籲這些族群盡早就醫。

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