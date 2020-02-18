東京馬拉松取消一般民眾參賽，鑑於新型肺炎的影響，奧運國手選拔則照常舉行

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東京馬拉松財團於17日宣布，鑑於新型冠狀病毒引起的肺炎傳染繼續擴散，今年預定在3月1日舉行的馬拉松大賽，全面取消一般民眾的參賽。創始於2007年的東京馬拉松，首次進行此項措施。

參與一般民眾組的跑者約為3萬8000人。而菁英組賽事──同時也是東京奧運男子馬拉松的國手選拔賽──則照常舉行。。

至今為止，該財團曾表示將發送口罩給參賽者並供給個別包裝的食物等等措施，作為預防新型肺炎擴散的對策，但考慮到無法遏止傳染擴散的現狀，認為「難以保證確實的安全性」（公關部門）。該財團認可已報名者參與明年3月7日大賽的參賽資格，但明年仍須繳交報名費，根據規定，今年的報名費將不予退還。今年參與全程馬拉松的報名費，日本國內居住者為1萬6200日圓，海外人士則為1萬8200日圓。

3月1日僅舉行男女的菁英組賽事，以及競速輪椅的菁英組賽事，總計約有200人報名參賽。該財團表示：「希望賽事進行時實施（針對感染症狀的）安全對策。」



從東京都廳前出發的參賽者們，2019年3月3日，東京都新宿區

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