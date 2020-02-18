發燒持續4天以上請通報諮詢，高齡者和孕婦則為2天――厚生勞動省發表新型冠狀病毒的通報標準
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日本國內相繼出現無法確認傳染途徑的新型肺炎感染者，針對此狀況，厚生勞動省在17日公布，出現發燒等症狀時，通報專用窗口的相關標準。若發燒37.5度以上超過4天，或是出現強烈的無力倦怠感，患者應該聯絡保健中心等地方所設置的「回國者‧接觸者諮詢中心」，並特別呼籲高齡人士、長期患病者和孕婦，若症狀持續超過2天，請務必通報諮詢。
召開記者會的日本厚生勞動大臣加藤勝信表示：「此僅為標準，希望大家能作為參考，並適切地前來就醫諮詢。」
日本厚生勞動省指出，若連續4天出現感冒症狀或發燒超過37.5度，或是比流感更強烈的無力倦怠感或呼吸困難，這些都是應該通報接受諮詢的狀況。由於有高度的重症風險，因此被列為症狀持續2日即須通報諮詢的是，除了高齡人士之外，長期患有糖尿病、心臟衰竭、呼吸系統疾病的人，以及洗腎患者和使用免疫抑制劑、抗癌藥物的病患。為了以防萬一，呼籲孕婦也同樣早日通報並接受諮詢。
根據相關醫學報告，兒童並無重症風險，因此希望按照一般成人的狀況處理。
出現發燒等感冒症狀時，在通報或就醫之前，希望先向學校或公司請假，盡量避免外出，每天測量體溫並詳實記錄。通報後欲接受診療時，請前往指定的醫療機構就醫，更要求貫徹口罩和洗手等衛生防疫工作。
根據厚生勞動省的資訊，日本全國設有536所諮詢中心，盡可能24小時開放諮詢。目前日本全國設有726所新型肺炎專用的醫療院所，未來將依照方針擴增到800所。
厚生勞動省17日再次通知各都道縣府，對於各地衛生研究所進行的病毒核酸檢測，即使檢測對象與中國並無關聯，仍要適切應變。特別是針對發燒超過37.5度和出現呼吸系統症狀，必須入院治療的疑似肺炎高齡患者，指示必須積極實施檢測。根據厚生勞動省的統計，日本全國每日可以進行的檢測數量，在18日這個時間點，最多超過3000件。
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