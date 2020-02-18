發燒持續4天以上請通報諮詢，高齡者和孕婦則為2天――厚生勞動省發表新型冠狀病毒的通報標準

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日本國內相繼出現無法確認傳染途徑的新型肺炎感染者，針對此狀況，厚生勞動省在17日公布，出現發燒等症狀時，通報專用窗口的相關標準。若發燒37.5度以上超過4天，或是出現強烈的無力倦怠感，患者應該聯絡保健中心等地方所設置的「回國者‧接觸者諮詢中心」，並特別呼籲高齡人士、長期患病者和孕婦，若症狀持續超過2天，請務必通報諮詢。

召開記者會的日本厚生勞動大臣加藤勝信表示：「此僅為標準，希望大家能作為參考，並適切地前來就醫諮詢。」

日本厚生勞動省指出，若連續4天出現感冒症狀或發燒超過37.5度，或是比流感更強烈的無力倦怠感或呼吸困難，這些都是應該通報接受諮詢的狀況。由於有高度的重症風險，因此被列為症狀持續2日即須通報諮詢的是，除了高齡人士之外，長期患有糖尿病、心臟衰竭、呼吸系統疾病的人，以及洗腎患者和使用免疫抑制劑、抗癌藥物的病患。為了以防萬一，呼籲孕婦也同樣早日通報並接受諮詢。

根據相關醫學報告，兒童並無重症風險，因此希望按照一般成人的狀況處理。

出現發燒等感冒症狀時，在通報或就醫之前，希望先向學校或公司請假，盡量避免外出，每天測量體溫並詳實記錄。通報後欲接受診療時，請前往指定的醫療機構就醫，更要求貫徹口罩和洗手等衛生防疫工作。

根據厚生勞動省的資訊，日本全國設有536所諮詢中心，盡可能24小時開放諮詢。目前日本全國設有726所新型肺炎專用的醫療院所，未來將依照方針擴增到800所。

厚生勞動省17日再次通知各都道縣府，對於各地衛生研究所進行的病毒核酸檢測，即使檢測對象與中國並無關聯，仍要適切應變。特別是針對發燒超過37.5度和出現呼吸系統症狀，必須入院治療的疑似肺炎高齡患者，指示必須積極實施檢測。根據厚生勞動省的統計，日本全國每日可以進行的檢測數量，在18日這個時間點，最多超過3000件。



在記者會中發表有關新型冠狀病毒的通報標準的加藤勝信厚生勞動大臣，2020年2月17日下午，東京霞關

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