遊輪乘客從19日開始下船：新增88名確診新冠肺炎――能否在21日全數下船完畢？

Newsfrom Japan

對於爆發新型冠狀病毒群聚感染的觀光遊輪「鑽石公主號」，日本厚生勞動省在18日表示，通過病毒檢測確認為陰性的旅客，如先前預定將在19日開始下船。17日時船上還有3180名的搭乘人員，由於人數眾多，預計直到21日才能全數下船完畢。

根據厚生勞動省的說法，預定在19日上午10點半開始下船。當天將有多達500名左右的高齡日本旅客下船，搭乘大眾運輸交通工具回家。厚生勞動省要求下船回家的旅客進行一般性的自主健康管理。此外，對於曾與最新確診病例密切接觸者，基本方針是依照症狀進行個別判斷，再決定下船日期。

鑽石公主號在3日的夜晚，抵達橫濱港的大黑埠頭。船上有2666名旅客──包含1281名日本人──以及1045名工作人員，總計3711人搭乘。18日新增88名新型冠狀病毒檢測呈陽性的確診病例。接受病毒檢測的2404人次之中，總計542人確診感染病毒，而重症者則有25人。



停泊於橫濱大黑埠頭的觀光郵輪「鑽石公主號」之乘客，從船外觀看陸地，2020年2月18日，橫濱市



停泊於橫濱大黑埠頭的觀光郵輪「鑽石公主號」，2020年2月18日，橫濱市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]