「鑽石公主號」乘客下船，首日443人，預計21日完成下船──厚生勞動省：避免不必要的外出

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發生新型冠狀病毒集體感染的郵輪「鑽石公主號」，船內待機的旅客於19日上午開始進行下船程序，下船對象為未有發燒等症狀，且病毒檢查為陰性的旅客。當天日籍老年人443人完成下船。17日時，旅客與船員共計約有3180人，其中旅客預計於21日完成下船，船員日期則未定。

該船於19日新增了79宗新型病毒陽性確診案例，合計確診達621例，重症者25例中13人為日籍人士。旅客於上午11時左右開始下船程序，下船後搭乘船運公司準備的巴士移動至最靠近的車站，各自返家。當天下船程序於下午4點多結束。

厚生勞動省呼籲下船旅客，在返家後2週內仍需每天確認是否發燒，且為保險起見，盡可能避免不必要、不緊急的外出。若感到有任何異常狀況，須聯絡專設窗口。至於與確診者同房的旅客，其下船日會另外個別進行判斷。



「鑽石公主號」乘客下船後乘坐計程車，2020年2月19日，橫濱市大黑埠頭



「鑽石公主號」乘客下船後乘坐的巴士，2020年2月19日，橫濱市大黑埠頭

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