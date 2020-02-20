札幌市出現1例疑似社區感染案例──新型肺炎　東京、神奈川等地亦新增8例

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北海道札幌市於19日公布，1名居住在市內的40多歲男性確診新型冠狀病毒。該男性最近未前往海外，亦未確認與確診者有所接觸，推估可能是社區感染。

同日，其他地區也新增了感染確診案例，分別為東京都3人、神奈川縣相模原市2人、北海道西南部1人、沖繩縣1人、愛知縣名古屋市1人。

札幌市男性為單身赴任上班族，獨居生活，於8日出現疲倦感等症狀。秋元克廣市長表示：「札幌有可能擴大感染，需請市民多加注意。」

東京都確診感染的3人都是70多歲，分別是1位女性與1對夫妻。女性為已出現陽性反應目前住院中的80多歲男性的妻子。夫妻並未確認與確診者有所接觸。3人都非重症。

相模原市的2人分別為70多歲與80多歲男性，2人都是已感染死亡的女性病例曾住院過的相模原中央醫院的病患，與該女性住在同一間病房。

北海道西南部的確診者為60多歲男性，居住在渡島綜合振興局管轄區域內。男性於3日出現輕微發燒症狀，前往渡島管轄區域內的醫療機關就醫，19日病毒檢查確定出現陽性反應。男性目前狀況良好，表示自己未曾前往海外。北海道確診案例合計達到4宗。

沖繩縣確診案例則是1名居住於那霸市的60多歲男性計程車司機。據表示，發生集體感染的郵輪「鑽石公主號」停靠沖繩時，男性曾載過下船的旅客。男性目前為重症。

名古屋市也公布了1名居住在市內的50多歲女性確診，該名女性可能與已確診的女性有過接觸，市府正在調查傳染途徑。女性目前住院中，狀態尚為穩定。

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